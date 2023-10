‘El negocio del dolor’: tráiler de Chris Evans y Emily Blunt en la nueva película de Netflix

Netflix ha lanzado un nuevo tráiler de El negocio del dolor, la nueva película en la que el gigante del streaming ha puesto todas sus cartas en la mesa. Un thriller que basa su principal reclamo con el protagonismo de sus dos principales actores; Chris Evans y Emily Blunt. Dirigido por David Yates, cineasta tras la franquicia de los últimos filmes de Harry Potter, esta nueva propuesta llegará al catálogo de la plataforma el próximo 27 de octubre.

Blunt interpreta a Liza Drake, una madre soltera obrera que acaba de perder su trabajo y que recibe un salvavidas, después de su encuentro casual con Pete Brenner (Evans), un representante de ventas de una relevante farmacéutica. Conocerle coloca a liza en una trayectoria ascendente, sacándola de la precariedad, pero por un camino dudoso desde el punto de vista ético ya que a raíz de la profesión de Brenner, Liza se ve envuelta en una peligrosa extorsión. Esta es la sinopsis oficial de El negocio del dolor:

“Lidiar con su cada vez más desquiciado jefe, sumado al empeoramiento de la condición medica y a la devastación que la compañía está causando lleva a Liza a contemplar otras opciones. EL negocio del dolor es una mirada aguda y reveladora a lo que algunas personas hacen por desesperación y otras por codicia”.

Un descanso en la carrera de Emily Blunt

La actriz de El diablo viste de Prada y En un lugar tranquilo, reveló hace poco que iba a tomarse un descanso de la actuación para pasar tiempo con la familia. “Este año no estoy trabajando. Trabajé bastante el año pasado y mi bebé mayor ya tiene nueve años, por lo que estamos en el último año de un sólo dígito”, contaba la nominada a los Globos de Oro en el podcast Table for Two de iHeart. Blunt está casada con el también actor y director, John Krasinski. La actriz considera que existen “piedras angulares” muy importantes cuando los niños son pequeños y que esto supone un camino que no quiere perderse. No es la primera (ni seguramente la última) miembro del gremio que decide “darse un descanso” de la profesión. Recientemente supimos que Chris Hemsworth haría lo mismo o que el jovencísimo Tom Holland pretendía focalizarse en formar una familia.

El negocio del dolor cuenta también en su reparto con Catherine O’Hara, Andy Garcia, Chloe Coleman, Jay Duplas y Brian d’Arcy James, entre otros. Adapta el libro homónimo de Evan Hughes a través de un guion de Wells Tower.