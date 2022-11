‘My Policeman’, la nueva película de Harry Styles que llega hoy a Amazon Prime Video

A pesar de ser el día particular de los estrenos en la cartelera, la llegada de películas al streaming no es para menos. Y es que por un lado, tenemos que Netflix añade a su catálogo Enola Holmes 2. Sin duda, la secuela de la pequeña detective será una de las historias más vistas del fin de semana. Pero por otro lado, Amazon Prime Video no se queda atrás al añadir hoy a su plataforma My Policeman, la última película del artista Harry Styles.

My Policeman, se basa en la novela homónima de Bethan Roberts y cuenta un drama romántico en el Reino Unido de finales de los años 50. El protagonista Tom (Styles) es un policía gay del cual se enamora Marian, una maestra de escuela. Al mismo tiempo, Patrick, el conservador de un museo está loco por Marion. Las limitaciones sociales de la época llevan a que Tom y Marion terminen casándose. Aunque por supuesto y como en todo trío amoroso, Tom está enamorado de Patrick. El filme británico, dirigido por Michael Granadage, se preestreno en el pasado Festival de Toronto. Supone el tercer largometraje de Grandage, quien debutó en 2016 con El editor de libros y dos años después, estrenó Red, una revisión de la obra de mismo nombre escrita por John Logan.

Harry Styles es uno de los cantantes más escuchados del mundo y un auténtico ídolo de masas. Por si esto fuese de por sí, poca cosa, además se está labrando una magnifica carrera como actor. En 2017 debutó a las órdenes de Christopher Nolan en Dunkerque y el pasado 2021, interpretó a Eros, el hermano de Thanos en la escena postcréditos de Eternals. Ese futuro en el UCM parece bastante incierto ya que a pesar de estos papeles, su carrera parece estar centrada en la música. Por último, como buena estrella, tampoco está exento de polémica. Styles sustituyó a Shia Labeouf en No te preocupes querida y sin duda, ese no fue ni el menor de los problemas en la segunda propuesta de Olivia Wilde como directora. Las idas y venidas de la cineasta con Florence Pugh y la presentación en el Festival de Venecia fue la comidilla de una distopía que terminó pasando sin pena ni gloria por el circuito de premios.

El reparto de My Policeman se completa con Emma Corrin, David Dawson, Rupert Everett, Linus Roach, Jack Bandeira, Gina McKee y Andrew Tieman entre otros.