De misterio y protagonizada por Keira Knightley: la película que llegará próximamente a Netflix

«Menos películas pero de más calidad», esa era la máxima que Dan Lin, el responsable de cine en Netflix, estableció hace algunas semanas. Desde entonces, la «gran N roja» ha rechazado uno de los proyectos de la directora Katheryn Bigelow y le ha dicho que no a un proyecto de una de sus actrices insignia, Millie Bobby Brown. Eso sí, ambas descartadas por ser presupuestos desmesurados, con muy poca probabilidad de retorno en cuestiones de inversión. Pero esto no quiere decir que la compañía vaya a dejar de tener títulos propios y eso lo demuestra con creces, su último fichaje: Keira Knightley. La actriz británica será la protagonista de la adaptación de un auténtico best-seller mundial que mantuvo con su misterio e intriga expectantes a millones de lectores por todo el mundo.

El título en cuestión es La mujer del camarote 10, una historia escrita por la novelista Ruthe Ware. Ya con sólo esto, los cinéfilos y apasionados del género estarán con el ojo avizor a este nuevo estreno del servicio de streaming. Sin embargo, la apuesta sobre esta trama apunta a ser una de las películas favoritas de los suscriptores de la plataforma

‘La mujer del camarote 10’: sinopsis

En La mujer del camarote 10, Keira Knightley interpretará a una periodista venida a menos llamada Laura Blacklock. Tras ser invitada a un lujoso crucero que zarpa desde Londres, para ella este viaje es una oportunidad única, pues jamás podría pagarse algo así y seguramente, nunca más pueda volver a hacerlo. Al principio, todo es lo idílico que se puede esperar de un viaje con esas comodidades; muchos clase, atención personalizada, pero sobre todo dinero, mucho dinero. Sin embargo, todo vira hacia el absoluto misterio cuando la protagonista se despierta por un grito que sucede en el camarote de al lado, el número 10. Seguidamente, una mujer cae al agua. El problema es que según la capitanía de la embarcación, no había nadie asignado a esa estancia y en el recuento, no falta absolutamente nadie. Laura comenzará a investigar si alguien está ocultando la verdad, a pesar de que todo el mundo cree que se ha imaginado lo que cuenta.

Todavía no hay nadie más agenciado al reparto, aunque se espera que en los próximos meses se vaya confeccionando el elenco en torno a la estrella londinense. En el proyecto, tras las cámaras, encontramos al cineasta Simon Stone. El australiano comenzó primero su carrera como intérprete, no obstante es en la posición de director donde está consiguiendo encauzar su filmografía. En 2013 debutó con The Turning, una película episódica protagonizada por Cate Blanchet. Pero en realidad su verdadera ópera prima en solitario fue The Daughter, escrita por él mismo y muy valorada entre la critica profesional. La mujer del camarote 10 no es la primera colaboración entre Stone y Netflix. El pasado 2021, filmó para la major californiana la cinta La excavación, con un guion de Moira Buffini que adaptaba la novela homónima de John Preston. Este incipiente realizador volvió a demostrar con su último drama que su filmografía como autor no ha hecho nada más que empezar, pues La excavación consiguió la aprobación tanto del público como de la critica, además de hacer valer su trabajo dirigiendo a grandes estrellas de la talla de Carey Mulligan, Ralph Fiennes o Lily James.

Keira Knightley: reina del cine de época

Actualmente lleva mucho tiempo sin participar en una gran superproducción hollywoodiense, pero la entrada de Keira Knightley al mundo de la interpretación prácticamente se inició siendo «la doble» de Natalie Portman en Star Wars I: La amenaza fantasma. Mucho más tarde formaría parte de otra saga taquillera como Piratas del Caribe, pero para entonces, esta actriz nacida en Teddington y comenzaba a mostrar cierta preferencia a protagonizar grandes dramas de época. En 2002 estuvo en la miniserie de televisión Doctor Zhivago y desde entonces ya pudimos verla en producciones muy alejadas del tiempo actual como El rey Arturo, Orgullo y prejuicio, Expiación, más allá de la pasión, La duquesa, Un método peligroso, Anna Karenina, The Imitation Game, Colette y El día que vendrá.

Precisamente, sus dos únicas nominaciones al Oscar vienen de los dos anteriores dramas mencionados: The Imitation Game y Orgullo y prejuicio. A finales de 2024 podremos verla en la serie Black Doves, su primera colaboración con Netflix antes de La mujer del camarote 10, la cual será su primer largometraje producido por la marca liderada por Ted Sarandos. Se espera que el rodaje de la adaptación de Ware comience después del verano, llegando a la plataforma a lo largo del 2025.