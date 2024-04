Michael Douglas quería la muerte de su personaje en esta película de Marvel

El mundo de la interpretación tiene conflictos polarizantes con las películas de superhéroes. Algunos como Mickey Rourke, odiaron sus personajes, mientras que otros como Chris Pratt siempre han manifestado ser muy felices dentro de la franquicia. Unas posiciones comprensibles, sobre todo si tenemos en cuenta que tener un papel de largo recorrido dentro de la Casa de las Ideas es un arma de doble filo. Por un lado, supone un trabajo asegurado durante un largo periodo de tiempo. Por otro, el encasillamiento lleva a que los demás estudios y en general la industria, no te tome en serio. Situación que conoce a la perfección el último ganador del Oscar al mejor actor de reparto, Robert Downey Junior. El último de los miembros del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) que parece estar agotado de tanta aventura superheroica es Michael Douglas, quien en una reciente entrevista ha confesado que quería que matasen a su personaje en su última cinta, donde le vimos repetir una vez más como el científico y anterior hombre hormiga, Hank Pym.

Mientras promocionaba Franklin, su nueva serie para Apple TV+, el veterano intérprete confesó que ya le pidió a los creativos de Kevin Feige que matasen a su personaje para Ant-Man y la Avispa: Quantumanía. Una petición que no nos extraña tanto si recordamos lo que aseguró en la alfombra roja del estreno de la misma. En el momento de la premiere, Douglas le dijo a los medios que la única condición para regresar a otra cinta de la compañía es que eliminasen a Hank. Acto que creía que sucedería en la tercera parte de la historia protagonizada por Scott Lang (Paul Rudd).

«En realidad fue mi petición para la tercera (que lo matasen). Dije que me gustaría tener una muerte seria, con todos estos fantásticos efectos especiales», comenzaba diciéndole el actor a The View. Desde luego, el primer enfrentamiento contra Kang el conquistador habría sido un escenario propiamente dramático para tal acto, lo cual habría otorgado cierto cariz de seriedad al villano interpretado por el ahora despedido Jonathan Majors. Una espacio propicio según el ganador del Oscar para su desaparición definitiva de la IP de Disney y que quizás ya no se de, básicamente porque no quiere aparecer en una cuarta entrega: «Tiene que haber alguna manera fantástica en la que pueda encogerme al tamaño de una hormiga y explotar, sea lo que sea. Quiero usar todos estos efectos. Pero eso fue en la última. Ahora, no creo que vaya a presentarme».

¿Cuál es el futuro del rol de Michael Douglas?

El clásico héroe superó finalmente los acontecimientos de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, pero por las palabras de Michael Douglas no parece que vaya a volver para sumergirse en una nueva aventura subatómica. Hasta el momento, el hijo del fallecido Kirk Douglas ha participado en las tres entregas protagonizadas por Rudd y obtuvo, una breve aparición en Vengadores: Endgame. Sin embargo, Marvel permanece en silencio respecto a la partición de estos personajes en el futuro del UCM. La principal razón la encontramos en que el título tenía como objetivo relanzar la fase 5, presentando al que iba a ser el nuevo Thanos. Antagonista difícilmente recuperable tras la condena de su actor, quien tendrá que realizar un tratamiento de violencia doméstica para evitar la prisión por la agresión y el acoso a su expareja.

No obstante y a pesar de estas elevadas ambiciones, el despido de Majors no es la única amenaza a la continuidad de la saga, pues la cinta se desplomó en la taquilla tras un potente estreno, con unos problemas de recaudación que quedaron por debajo de los 500 millones de dólares. Senda negativa que alcanzaría su cenit con The Marvels. Sin la implicación de Douglas, lo más probable es que sencillamente los guionistas terminen apartándolo de la historia o, seguramente como el hombre hormiga no vuelva a aparecer hasta un título de los Vengadores, quizás su presencia ni siquiera es necesaria.

Su nueva miniserie para Apple TV +

A pesar de sus 79 años, el actor estadounidense no parece bajar el ritmo ni su alto nivel e trabajo. El pasado 12 de abril estrenó la miniserie Benjamin Franklin, en la que Michael Douglas da vida al padre fundador de los Estados Unidos en su visita a Francia para conseguir la independencia americana. La ficción serial está dirigida por Timothy Van Patten, un realizador con una amplia experiencia en el campo televisivo, gracias a haber filmado capítulos para series como Los amos del aire, Perry Mason, Juego de Tronos, The Wire o Los Soprano. También aparecerá en el drama familiar Blood Knot, basado en la novela de Bob Rich.