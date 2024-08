Es una de las mejores películas de anime de la historia y desaparecerá de Prime Video en pocos días

A pesar de haber ganado relevancia reciente y un prestigio actual, las películas de anime llevan confeccionando algunos de los mejores títulos del celuloide desde hace bastantes años. Una ejecución y estilo habitualmente mucho más adulta que la factoría Disney o Pixar y que en mayor o menor medida, ha terminado influyendo a varias cintas reconocidas de Hollywood. Quizás el Studio Ghibli sea la parte autoral más reconocida en la actualidad dentro de occidente, pero el formato artesanal de origen nipón responde a un amalgama tan variado en sus múltiples géneros, que quedarse únicamente con la increíble labor de Hayao Miyazaki, supondría una pérdida artística tremenda. Eso sí, sería incluso peor no aprovechar la oportunidad para ver la que para muchos es el mejor cinta de este estilo de animación. En pocos días desaparecerá la plataforma de Prime Video.

Hablamos de Ghost in the Shell, una la de las mejores películas de anime de la historia. Por su influencia y calidad técnica, la obrano tiene nada que envidiar a otras cintas del mismo estilo, tan memorables como Akira o Perfect Blue. La importancia del trabajo de Mamoru Oshii es tal, que Rupert Sanders terminaría dirigiendo en un remake de acción real con Scarlett Johansson como protagonista en 2017. El material original parte del manga homónimo creado por Masamune Shirow. Un universo tan rico y estimulante que en 2004 continuaría de la mano del mismo cineasta con la secuela Ghost in the Shell 2: Innocence, también considerada como una de las mejores películas de anime manufacturadas en el país asiático, aunque con una protagonista y caso diferentes al del primer trabajo. ¿Pero de qué trata este relato que navega entre el thriller futurista, la animación para adultos y el Cyberpunk? A continuación repasamos la historia y la repercusión de una de las piezas artísticas más influyentes del siglo XX:

‘Ghost in the Shell’: sinopsis

La sinopsis oficial de Ghost in the Shell es la siguiente: «En el Japón del futuro controlado por las redes, la comandante Motoko Kusanagi es una ciborg altamente preparada para desempeñar su trabajo persiguiendo la delincuencia. Sin embargo, su rutinaria vida se ve hastiada y asediada por sus dudas existenciales, pues su cerebro se vio implantado en el cuerpo de una ciberpolicia con habilidades casi infinitas en la lucha contra los ciberterroristas. Después de años de seguimiento, su división policial da con un misterioso y legendario hacker cuya identidad era completamente desconocida. Es entonces cuando motoso tendrá que introducirse en su cuerpo para analizar su «ghost» (en el mundo de la historia equivale al alma de una persona o así conciencia), con la esperanza de despejar sus propias dudas y encontrar respuestas a sus motivaciones».

Hablar de Oshii es mencionar de facto, a uno de los mejores creadores de la historia de la cinematografía japonesa. Mucho antes de que este territorio visual estuviese bien visto o «de moda» gracias al shōnen que nos traería a occidente series animadas como Dragón Ball, Naruto, One piece o Bleach. Oshii empezó a trabajar en la pequeña pantalla, concretamente en series de finales de los 70 y principios de los 80. Algunas de ellas ni siquiera llegaron a nuestro país, pero no sería hasta 1985, cuando la industria le empezó a tomar en serio con la película de culto Angel’s Egg. En e terreno de la acción real jamás alcanzó el nivel que cosechó creando algunas de las mejores películas de anime. En 2008 estrenó Surcadores del cielo, posiblemente su última gran historia dentro del formato. Es mismo año, manteniendo el argumento principal pero restaurando la animación ya envejecida, vio la luz Ghost in the Shell 2.0, un lavado de cara respecto al trabajo original de 1995 funcionado como una especie de remake. Sobre la franquicia se han creado varias series de televisión, videojuegos y una tercera parte titulada Ghost in the Shell: The Rising, sin convencer para nada a la crítica en 2015.

Una de las mejores películas anime

Una de las películas en las que se puede apreciar más la influencia de Ghost in the Shell es obviamente Matrix, de las hermanas Wachowski. Desde la «lluvia digital» de números hasta la escena de Trinity escapando por los tejados de la policía. Unas referencias confirmadas por las propias directoras y admitidas hasta por el productor, Joel Silver. Además, la mitología y parte de sus arquetipos parten de la novela ‘Neuromante’ escrita por William Gibson.

Con una duración inferior a la hora y media, Ghost in the Shell desaparecerá del catálogo de Prime Video el próximo viernes 23 de agosto. No está por el momento disponible en ninguna otra plataforma de vídeo bajo demanda, por lo que supone la última oportunidad de poder verla en el streming.