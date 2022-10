Las mejores adaptaciones cinematográficas de Arturo Pérez-Reverte

Hoy, la cartelera española recibe La piel del tambor, la última adaptación realizada de una novela de Arturo Pérez-Reverte. El escritor más mediático de nuestro país y miembro de la Real Academia Española desde el 2003 ha creado algunas de las historias más conocidas por el imaginario hispánico de la literatura reciente. Todo el mundo conoce a sus personajes y su particular forma de construirlos, siempre grises, llenos de conflictos y en definitiva, al filo de lo que comúnmente conocemos como antihéroe. Sin embargo, las realidades literarias del Reverte no suelen quedar inmóviles ni petrificadas en las páginas, más bien todo lo contrario. Su tirón y nivel de captación de lectores es tan apabullante que la cinematografía española e internacional no ha podido resistirse a trasladar sus novelas a la televisión y a la gran pantalla. Pero ¿cuáles son las mejores adaptaciones que el séptimo arte ha hecho de la obra del cartagenero?

‘Alatriste’

Sin ningún tipo de dudas, es la serie de novelas más famosas de Reverte gracias en parte al carisma que desprende este soldado de la España Imperial. Su historia, contada en varias novelas, se resumió en una única producción protagonizada por el actor internacional Viggo Mortensen. Con sus fallos y aciertos, lo que es innegable es que Alatriste supuso un salto de calidad a todos los niveles en el cine español. Una dirección de producción encomiable y un trabajo fantástico en cada uno de los departamentos. Desgraciadamente, obtuvo menos reconocimiento del esperado en los Goya del 2007, teniendo que competir contra dos fenómenos como fueron en su día El laberinto del fauno y Volver, de Pedro Almodóvar.

‘La novena puerta’

Si Roman Polanski quiere dirigir una cinta basada en tu libro es que algo tienes que estar haciendo bien. La novena puerta contó además con actores de la talla de Johnny Depp y Frank Langella, además del director de fotografía de títulos como Seven, Darius Khondji. Este thriller sobrenatural explora una serie de laberintos y tentaciones relacionados con el legendario manual satánico Las Nueve Puertas del Reino de Sombras.

‘Territorio comanche’

Además de ser un prolífico escritor, Reverte estuvo años siendo corresponsal de guerra. Una experiencia que quedó reflejada en Territorio comanche, el drama periodístico sobre el conflicto de Bosnia que protagonizaron Imanol Arias y Carmelo Gómez.

‘Oro’

Asiduo a que la historia sea un elemento común en sus relatos, Oro reunió a Raúl Arévalo, José Coronado, Bárbara Lennie y Óscar Jaenada en la Conquista de América. Está inspirada en las expediciones de los conquistadores españoles López de Aguirre y Núñez Balboa.