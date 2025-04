Max sube sus precios y presenta un plan con publicidad: ¿Cuánto costará ahora?

Max, la plataforma de streaming antes conocida como HBO Max, va a cambiar de planes de suscripción. A partir del 8 de abril, las tarifas para nuevos suscriptores subirán de precio en los planes Estándar (1€ más al mes) y Premium (2€ más al mes). Esto coincide con on el final de la tercera temporada de The White Lotus, que ha sido la que ha congregado a mayor audiencia de la andadura de la serie y concluye el 7 de abril; y con el regreso de otro de los buques insignia de la plataforma: The Last of Us, cuya esperada segunda temporada se estrena el próximo 14 de abril. Pero la mayor novedad es que Max va a seguir los pasos de Netflix, Prime Video, Disney+ y SkyShowtime y va a sacar un plan con publicidad por 6,99€ al mes. ¿Estas medidas afectan a los que ya están suscritos?

Max, el servicio de streaming de Warner Bros. Discovery, el conglomerado que nació tras la fusión de WarnerMedia y Discovery Communications, ha anuncia la inminente llegada de sus nuevos planes con publicidad, que conllevará una subida de precios del resto de su oferta sólo para nuevos clientes.

La principal novedad es la introducción de un Plan básico con anuncios.Según indica Max en su comunicado, el plan básico con publicidad dispondrá del contenido habitual de Max con la posibilidad de anuncios pre-roll antes de la reproducción de los contenidos, interrupciones mid-roll a lo largo del visionado y formatos personalizados según los intereses de cada usuario. La nueva tarifa también se podrá contratar a través de Amazon Prime Video Channels. por 6,99€ al mes (69,90€ anual), pero no es la única.

Planes de precios de Max en España

A partir del 8 de abril, las tarifas para nuevos suscriptores de la plataforma quedan de la siguiente manera. La subida de precio en los planes Estándar (1€ más al mes) y Premium (2€ más al mes) solo afectarán a los nuevos clientes.

Plan Básico con anuncios: 6,99€ al mes.

6,99€ al mes. Plan Estándar: 10,99€ al mes; antes costaba 9,99€.

10,99€ al mes; antes costaba 9,99€. Plan Premium: 15,99€ al mes; antes costaba 13,99€.

Los planes de suscripción anual también sufren el aumento de las tarifas. El Estándar pasa a costar 9,10€ más, mientras que el Premium es el más afectado con una subida de 20€.