Matt Damon habla de la depresión que pasó con una película que no salió del todo bien

Todos los actores (o la gran mayoría) tienen en su filmografía producciones de las que se arrepienten. Si hace unos días comentábamos el caso de Robert Downey Junior con Las aventuras del Doctor Dolittle, ahora le ha tocado el turno a Matt Damon, quien al igual que el exactor de Marvel, en pocos días estrenará la esperada Oppenheimer. Mientras concedía una entrevista para promocionar el nuevo filme de Christopher Nolan, el intérprete habló sobre la idea de tener que impulsar producciones de proyectos que sabes que no son buenos.

El protagonista de la saga Bourne y del Talento de Mr. Ripley, no quiso nombrar a ninguna producción en particular, pero sí que planteó el hecho de estar encadenado a algo que sabes que no va a salir bien y que en definitiva, no va a reportar nada bueno para tu carrera: “Sin nombrar ninguna película en particular…a veces te encuentras en una película que sabes que quizás no sea lo que esperabas que fuera, y todavía la estás haciendo”, señalaba el ganador del Oscar. Damon también apuntó hacia todo el ecosistema que rodea al actor fomenta esa incomodidad, sobre todo por toda la gente a la que arrastras junto a tus proyectos. “Recuerdo que estaba en la mitad de la producción y todavía te quedan meses y llevaste a tu familia a algún lugar, ya sabes, y los incomodaste, y recuerdo a mi esposa levantándome porque caí en una depresión como para decir ‘¿qué he hecho?’”.

Independiente de ello, el actor se enorgullece de poder pertenecer a la industria a pesar de que algunos proyectos no salgan como uno tenía previsto. Por eso hacer una jornada de 15 horas de rodaje “dándolo todo” es para él, el trabajo de sus sueños aunque esa labor luego quede desmerecida por el conjunto.

El año pasado, Damon fundó junto a su amigo Ben Affleck la productora Artist Equity, la cual busca una compensación justa para los creadores de las ideas que hay detrás de los productos que se están vendiendo tanto en la pantalla grande como en el streaming. Aparte de Oppenheimer, Matt Damon ha estrenado este año Air y estará a finales de año en Dos chicas a la fuga, la película que dirige en solitario Ethan Coen.

Oppenheimer llegará a los cines el próximo 20 de julio, donde compartirá elenco con figuras de la talla de Cillian Murphy, Florence Pugh, Kenneth Branagh y Emily Blunt, entre muchos otros.