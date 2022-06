‘Magpie Murders’, la serie de misterio que estrena AXN el 8 de junio

Las series de suspense y misterio siempre están de moda y entre los estrenos de esta segunda semana de junio destaca Magpie Murders, una serie de AXN. Está basada en una novela del escritor Anthony Horowitz que es la primera novela de la saga Susan Ryeland y ha tenido un gran éxito en todo el mundo. Esta serie cuenta la historia de una editora que se ve envuelta en una red de intrigas y asesinatos tras recibir un manuscrito inacabado.

Magpie Muders es una serie producida por la prestigiosa cadena PBS, que entre otras series ha producido Todas las criaturas grandes y pequeñas y La vuelta al mundo en 80 días. Esta serie se estrena el miércoles 8 de junio en AXN y se podrá ver un nuevo episodio todos los miércoles a las 22:00 horas.

Una historia dentro de otra historia

La serie Magpie Murders está protagonizada por Alan Conway (Conleth Hill) que se ha convertido en un famoso escritor tras la publicación de sus libros sobre las aventuras de Atticus Pund. Todo cambia cuando Alan muere misteriosamente antes de entregar el último capítulo de su nuevo libro y su editora, Susan Ryeland tendrá que intentar localizar el último capítulo del libro y averiguar quién le ha matado y la razón por la que lo ha hecho.

Susan Ryeland se dará cuenta pronto de que la respuesta a este enigma está oculta en algún lugar de la novela que él mismo ha escrito. En ese libro tiene que encontrar la pista que le señale el camino. Una intensa serie en la que la ficción y realidad se dan la mano en un original juego de búsqueda de la última del autor y logran atraer la atención de todos los espectadores.

Un reparto de altura en Magpie Muders

Magpie Muders está protagonizada por la actriz Lesley Manville, conocida por su trabajo en Another Year. En esta nueva serie de AXN interpreta el papel de la editora Susan Ryeland, una mujer testaruda que no parará hasta encontrar al asesino del escritor.

Además, destacan en el reparto de Magpie Muders Conleth Hill, un actor norirlandés que interpretó a Lord Varys en Game of Thrones, y Tim McMullan un actor inglés que se destaca por su trabajo en teatro, televisión y cine en títulos como Shakespeare in love. The Queen o El quinto elemento.

En el reparto de la serie también están los actores Harry Lawtey, Alexandros Logothetis, Jude Hill, Ian Lloyd Anderson, Nathan Clarke, Danielle Ryan, Paul Tylak, Daniel Mays, Pippa Haywood y Michael Maloney, entre otros.