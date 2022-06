‘Madame Web’ ficha a Emma Roberts y cierra su casting protagonista

Madame Web, el proyecto de Sony Pictures con el que la productora nipona continuará creando historias a partir de personajes de Spider-Man, tiene una nueva actualización. Y es que Emma Roberts acaba de fichar por una película en la que otras estrellas como Dakota Johnson (50 sombras de Grey) y Sidney Sweeney (Euphoria) ya confirmaron su aparición. La información ha llegado a través de Deadline, aunque el medio asegura que el papel de Roberts es desconocido.

Se cree que la película sobre Madame Web será una historia de origen de la que es, una de las principales mentores del hombre araña en los cómics y en la exitosa serie de dibujos animados de los 90. Aunque la cinta le dará un punto más activo al personaje, ya que a lo largo de sus tramas no pelea con nadie y se la presenta como una anciana de movilidad reducida, conectada a toda una red de máquinas que le permiten seguir viviendo. No obstante, al igual que otros personajes de La casa de las ideas como Charles Xavier, las habilidades de esta heroína tienen que ver con su experiencia y con sus poderes clarividentes que le permiten pronosticar en cierta medida, los acontecimientos futuros. Según apuntan las primeras elucubraciones, Madame Web cumpliría una función similar a lo que para el UCM ha sido hasta ahora el Doctor Strange.

S.J Clarkson dirigirá el filme mientras que Matt Sazama y Burk Sharpless, los guionistas de Morbius, escribirán esta nueva incursión spin-off de Marvel. Sony Pictures no obtuvo grandes resultados con la aventura vampírica de Jared Leto, pero poco importa cuando en plena recuperación de la pandemia has conseguido auténticos taquillazos como Venom: Habrá matanza o Spider-Man: No way home, actualmente la sexta película más taquillera de la historia.

Emma Roberts cierra lo que parece que será el casting principal de una película que, también cuenta de momento con otros rostros como Celeste O’Connor, Isabela Merced y Tahar Rahim. La sobrina de Julia Roberts ha confeccionado su carrera en torno al género de terror, convirtiéndose en un pilar fundamental dentro de la franquicia American Horror Story durante varias temporadas y apareciendo en Scream Queens para la FOX. En el cine, tiene pendiente de estreno otra cinta de horror titulada Abandoned, junto a Michael Shannon y John Gallagher Jr. Madame Web está programada para estrenarse el próximo 13 de enero de 2023.