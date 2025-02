El machismo rancio de Toni Bolaños con la presidenta de OKDIARIO: «¿Te he interrumpido yo, bonita?»

El periodista de izquierdas Toni Bolaños ha mostrado su machismo rancio este miércoles 5 de febrero en Espejo público. «¿Te he interrumpido yo, bonita?», le dijo el tertuliano a su compañera Pilar Rodríguez Losantos, presidenta de OKDIARIO.

La presentadora del programa, Susanna Griso, ha tenido que llamar la atención a su colaborador: «Lo de bonita sobra. Ella sólo te estaba rebatiendo determinada información que tú acabas de dar». Todo esto ha sucedido durante un debate sobre las novedades del caso Koldo, después de que hayan salido a la luz una serie de mensajes entre Ábalos y el empresario Víctor de Aldama , además de unas conversaciones en WhatsApp entre Aldama y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

La intervención de Pilar R. Losantos

Este miércoles en Espejo Público se debatió sobre las últimas novedades de Víctor de Aldama -uno de los personajes claves del caso Koldo y presunto «nexo» de unión con el ex ministro José Luis Ábalos y su asesor (Koldo García) en la trama de compra de mascarillas desde el Ministerio de Transportes- y la revelación de mensajes entre el empresario y Ábalos, además de unas conversaciones en WhatsApp entre Aldama y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

A este respecto, la presidenta de OKDIARIO ha señalado en Espejo Público: «Lo más relevante de esta cuestión es que este caso se va a acelerar muchísimo después de un tiempo en el que parecía que no avanzaba lo suficiente. Pero claro, no avanzaba lo suficiente porque el caso estaba en un juzgado de primera instancia en el cual no se podía investiigarla acción del ministro Ábalos porque, al ser aforado, el Supremo era el que tenía que hacerse cargo de la investigación. ¿Qué es lo importante que está sucediendo ahora? Que hay otras ramificaciones de otros aforados que van a florecer en esta investigación. Hablo en concreto del caso del ministro (de Política Territorial) Ángel Víctor Torres. Este caso es extremadamente llamativo porque forma parte del entramado principal de Aldama dentro de esta cuestión: el tema de las mascarillas fake».

Pilar Rodríguez Losantos ha indicado que «aunque ya había indicios» de la relación entre Torres y Aldama, «no podían ser investigados porque el ministro es aforado». Eso sí, ahora que el caso está en el Tribunal Supremo, la cosa cambia, lo que podría desembocar, según la presidenta de OKDIARO en «tener a un ministro imputado» .

El machismo de Toni Bolaños

Cuando le ha tocado el turno a Toni Bolaños, ha cambiado de tema, centrándose en «el delito perdido» de Begoña Gómez (mujer de Pedro Sánchez) . Al abordar el caso Koldo, el periodista le ha querido quitar importancia a los mensajes entre Ábalos y Aldama. «Yo me he mandado mensajes con Ábalos. ¿Éramos amigos? No». A lo que Rodríguez Losantos ha respondido: «Pero no eras comisionista del ministerio».

En cuanto a las conversaciones de WhatsApp entre el ministro Torres y Aldama, Bolaños ha dicho: «Que yo haya visto ahí, es un ministro con el asesor del Ministerio de Transportes que estaba encargado de la gestión del tema de las mascarillas. Yo no veo que Torres supiese que Aldama era un comisionista.» . «¿Cómo que encargado?», preguntó Pilar Rodríguez Losantos, a lo que su compañero gritó: «Estamos hablando de conversaciones entre miembros del mismo gobierno». La presidenta de OKDIARIO ha respondido: «¿Es que el Ministerio de Transportes se dedicaba al suministro de mascarillas en las comunidades autónomas? ¿Desde cuándo?». Y ha sido en este momento en el que Bolaños ha hecho gala de su machismo más rancio al preguntarle a la periodista: «¿Te he interrumpido yo, bonita? ¿Verdad que no?».

Susanna Griso, la presentadora, ha advertido a Toni Bolaños : «Lo de bonita sobra. Ella sólo te estaba rebatiendo determinada información que tú acabas de dar».

“¿Te he interrumpido yo, bonita?” Aquí Toni Bolaño usando el machismo más viejo y rancio como respuesta a un argumento superior. Si esto lo dice un tío de derechas a una mujer de izquierdas no vuelve a trabajar en un programa de TV en la vida. Pero como defiende al Gobierno… pic.twitter.com/4gKz52IDMO — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) February 5, 2025

El periodista Javier Caraballo, que no había intervenido hasta ese momento, también ha reprochado a su compañero esas palabras: «Te voy a decir como el juez de ayer: Lo de bonita, en la calle. ¿Pero cómo que bonita?».