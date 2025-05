Llegó en 2016 a Netflix pero pasó desapercibida: ahora todo el mundo la está viendo y es aterradora

Como ya hemos comentado en más de una ocasión, las plataformas de streaming no siempre aciertan con el uso de sus algoritmos, llevando a que algunos filmes vivan una especie de «viva extra» tras pasar de puntillas en las salas o también por qué no decirlo, en los propios catálogos de dichas marcas de vídeo bajo demanda. Y ese es justamente, el ejemplo de la película de Netflix que pasó completamente desapercibida en 2016 y que hoy, vuelve a estar en el candelero de los suscriptores de la «gran N roja». Nos referimos a El bosque de los suicidios. Un thriller sobrenatural de hora y media que ofrece lo que promete su punto de partida: tensión, muchos sustos y un final que te dejará con la boca abierta.

Todo parecía indicar que desde su creación, El bosque de los suicidios iba a tener un valor residual en un género que por aquel año todavía no había recuperado la buena salud de la que goza en la actualidad. Porque aunque ese 2016 tuvo grandes películas de la talla de La llegada, Silencio o La la land, el registro del horror no tuvo grandes apuestas que hayan permeado en la industria actual. No respires, Nunca apagues la luz o Calle Cloverfield 10 fueron, propuestas que mayormente la gente no recuerda demasiado y viendo esto, no nos resulta nada extraño que el trabajo dirigido por Jason Zada estuviese destinado a correr la misma suerte. Aún con todo, El bosque de los suicidios no supuso un descalabro económico para Gramercy y Lava Bear y, tras sus 10 millones de presupuesto, la cinta logró recaudar unos 37 millones de dólares en el box office. Tres años después, Zada rodó Portals (2019) y hasta ahora, no ha vuelto a involucrarse en el terreno de la ficción. Eso sí, la producción contaba con una buena cantidad de caras conocidas y con el morbo de ese guion original que partía de la existencia real del verdadera de Aokigahara, el bosque de los suicidios ubicado en Japón. Pero, ¿de qué trata este largometraje que ha despertado una interés tan inesperado para el público de Netflix?

‘El bosque de los suicidios’: sinopsis

La sinopsis oficial de El bosque de los suicidios es la siguiente: «Sara es una joven estadounidense que viaja hasta Japón para encontrar a su hermana gemela, desaparecida en el bosque Aokigahara, a los pies del Monte Fuji en Japón. El lugar es conocido como ‘el bosque de los suicidios’, el lugar escogido por miles de personas para acabar con su vida. Pese a las advertencias, Sara decide adentrarse en el lugar para descubrir la verdad sobre lo sucedido con su hermana. Sin embargo, allí tendrá que enfrentarse a las almas atormentadas que habitan en el lugar».

Como protagonista principal de esta película de Netflix desapercibida, tenemos a la estrella Natalie Dormer. Actriz británica a la que la mayoría del público recordará por haber sido Margaery Tyrell en la serie Juego de Tronos (2011) e igualmente en otras series como Los Tudor (2007) y franquicias comerciales del impacto de Los juegos del hambre. En el resto del casting encontramos a Taylor Kinney (La noche más oscura), Yukiyoshi Ozawa (La espada oculta) y Eoin Macker (Centurión).

En el campo del guion, El bosque de los suicidios contó para su libreto con varios escritores. Por un lado tuvo a Nick Antosca, responsable de Antlers: Criatura oscura (2021), la debutante Sarah Cornwell, el escritor de Los extraños: Cacería nocturna (2028), Ben Ketai y David S. Goyer, una figura clave en las adaptaciones audiovisuales del mundo de los cómics que ha participado en la creación de productos como El caballero oscuro (2008) o Blade (1998).

Viral en Netflix y antes desapercibida

Tras casi una década en el limbo de ser un filme del que no mucha gente se acuerda, Netflix ha vuelto a quitarle a una película la etiqueta de «desapercibida», apoyándose en esa viralidad tan propia que aporta la facilidad de visionado que ofrecen los canales de streaming. desde su llegada al abanico de contenidos de la empresa fundada por Marc Randolph y Reed Hastings, El bosque de los suicidios está cosechando unos números espectaculares.

Ese éxito en parte, puede ser atribuible a su interesante punto de partida que en cambio, no maneja más pretensiones que las de mantener enganchada a la audiencia con un entretenimiento repleto de sustos, bajo el misterio de la estremecedora ubicación de Aokighara. Un cóctel visual y narrativo bastante atractivo para los amantes del horror y que además maneja uno de esos finales que te dejan de piedra.