El live action de ‘Vaiana’ tiene nuevo tráiler: por fin vemos a The Rock como el semidiós Maui

Disney ha lanzado hace escasas horas el primer adelanto de uno de los grandes estrenos del 2016: el live action de Vaiana en la que veremos a The Rock encarnar al guerrero Maui. A estas alturas, no debería extrañarnos ver cómo la casa del ratón apuesta por el formato de rehacer en clave de acción real sus grandes hits, aunque algunos de estos como la presente entrega sólo lo tengan un poco más de una década de antigüedad desde su estreno en salas. Sin embargo, en esta ocasión el riesgo reside en la temática aventurera repleta de criaturas y escenarios fantásticos que podrían resultar un tanto complicados de ejecutar en el formato de carne y hueso.

Contra todo pronóstico y esquivando polémicas de anteriores representaciones de sus clásicos como Blancanieves, esta vez parece que en Disney han dado con la tecla desde el primer momento. El adelanto promocional de Vaiana luce espectacular e incluso la larga peluca de The Rock queda como un complemento divertido que de seguro, despertará futuros memes en internet. Programada para llegar en verano, la cinta dirigida por Thomas Kail es el producto perfecto para ser lanzado como blockbuster en el mercado estival. Su ligereza, el apartado musical y sus escenarios acuáticos encontrarán en el patio de butacas del próximo mes de julio, el ecosistema perfecto para ser un taquillazo absoluto.

Tráiler de ‘Vaiana’: Dwayne Johnson presume de melena

The ocean chose her for a reason. 🌊 Experience Disney’s #Moana, only in theaters July 10. pic.twitter.com/Rs9Y4dTqfj — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) March 23, 2026

Vaiana es en realidad la protagonista del filme homónimo, pero en esta ocasión la promoción ha querido apuntar con su foco directamente a un Dwayne Johnson al que todavía no habíamos visto en acción como este héroe mitológico cambia formas.

El estudio ha puesto toda la carne en el asador y la representación «realista» del filme animado luce increíble, a través del presupuesto de un proyecto que oscilará entre los 200 y los 250 millones de dólares. Cifras que podrían parecer un tanto arriesgadas, sobre todo en el debilitado mercado de la exhibición actual. No obstante, si repasamos los números de su paso por la cartelera, la major puede estar muy tranquila en lo que al reclamo sobre la propiedad intelectual se refiere. Vaiana (2016) recaudó 687 millones de dólares en todo el mundo y la secuela estrenada en 2024 superó cualquier expectativa aunando 1.059 millones en el box office.

¿Quién más aparece en el reparto?

En Vaiana, The Rock asume físicamente el rol después de dar vida al personaje a través de su voz en los dos largometrajes animados. En cambio, en el casting protagonista, la debutante Catherine Laga’aia sustituye a Auli’i Cravalho, quien fue la voz original de la heroína original. En el reparto secundario, John Tui es el padre de Vaiana, el jefe Tui y Frankie Adams encarna a su madre, Sina. Por último, Rena Owen se pone en la piel de la abuela Tala.

La trama de la historia original es simple (como la mayoría de los grandes éxitos de Disney). Vaiana es una joven que responde la llamada del océano para encontrar la solución ante un mal que amenaza la idílica vida de su isla de Motunui. Por el camino encontrará varias aventuras y complicaciones, pero por suerte de su lado tiene al vanidoso semidiós Maui.

The ocean is calling. Join Moana, Maui, Heihei, and Pua on an unforgettable adventure. 🌊 Disney’s #Moana only in theaters July 10! pic.twitter.com/vJJB7FZ7lt — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) March 23, 2026

El live action de Vaiana se estrenará en los cines de todo el mundo el próximo 8 de julio.