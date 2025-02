‘Later the War’: Eddie Redmayne y Tessa Thompson protagonizarán lo nuevo de Charlie Kaufman

El regreso de Charlie Kaufman a la silla de director siempre es motivo de celebración para cualquier cinéfilo. Sobre todo, porque ya ha pasado un lustro desde su último trabajo tras las cámaras con Estoy pensando en dejarlo. El estadounidense es uno de los guionistas más creativos del Hollywood moderno, habiendo sido el responsable de la creación de historias tan estimulantes como ¡Olvídate de mí! o Cómo ser John Malkovich. Recientemente, pudimos reencontrarnos con su maestría en la máquina de escribir gracias a la adaptación del libro homónimo de Emma Yarlett, Orion y la oscuridad. Una cinta de animación de Netflix que se llevó precisamente la consideración a mejor guion en los Premios Annie. Pero ahora, su vuelta también al terreno de la dirección es un añadido estimulante en Later the War, la cual contará con el protagonismo de dos estrellas de la talla de Eddie Redmayne y Tessa Thompson.

Según se ha podido saber en las últimas horas, el neoyorquino afrontará el reto de trasladar al libreto, el cuento de Iddo Gefen titulado originalmente Debby’s Dream House. Además del anuncio de este trío de celebridades artísticas, se ha sabido que Later the War contará en el elenco con Patsy Ferran. Actriz británica que hace poco pudimos disfrutar en La última Reina y que volverá a la cartelera dentro de nada, cuando de estrene Mickey 17. Por lo que sabemos de su trama, el nuevo trabajo de Charlie Kaufman narrará la historia de un hombre que fabrica sueños para la gente, pero en lugar de eso comienza a crear pesadillas para sus clientes. Un lado fantástico y onírico por otra parte, muy de la propia y excelsa imaginación de un creador que independientemente de su factura final, siempre termina sorprendiendo tanto a los espectadores como a la prensa especializada.

Charlie Kaufman vuelve al cine

En el apartado ejecutivo, Ken Kao y Josh Rosenbaum de Waypoint Entertainment producirán Later the War, junto a todo un equipo formado por Sarah Green de Brace Cove Productions y Steven Demmler. La cinta estará financiada en su totalidad por 131 Pictures de Suraj Maraboyina, mientras que WME Independent y CAA Media Finance representarán los derechos de distribución mundial. Todavía se desconoce si alguna plataforma de streaming querrá adquirir los derechos de explotación comercial posterior o convertirse en cambio, en la distribuidora oficial del filme en algunos mercados.

La presencia de actores de la talla de Redmayne o Thompson no nos debería extrañar en una producción «made in Kaufman». El director y guionista ha trabajado a lo largo de su carrera con rostros tan reconocibles como el propio John Malkovich, Nicolas Cage, Kate Winslet, George Clooney, Meryl Streep, Tim Robbins, Cameron Diaz o Jesse Plemons, entre otros.

Después de estar dos años seguidos nominado en la categoría de mejor actor en los Oscar, Redmayne parece haber reducido su ritmo de trabajo tras el fracaso comercial de la trilogía de Animales fantásticos. Lo último que pudimos ver de él fue en la serie Chacal, aunque en 2025 formará parte de la nuevo largometraje del creador de Mr. Robot, Panic Carefully. Por su parte, Thompson ha estado más asociada últimamente al terreno de las franquicias. Desde su desempeño en Marvel con su personaje de Valkiria, hasta ser el interés romántico de Michael B. Jordan en la saga spin-off de Rocky, Creed. IP que por cierto, planea regresar este año con una hipotética cuarta entrega.

No es su único trabajo en el horizonte

A pesar de sus ya 66 años de edad, Charlie Kaufman sigue siendo uno de los escritores más solicitados dentro de Hollywood. Ganador del Oscar e mejor guion original por la anteriormente mencionada ¡Olvídate de mí!, el autor estuvo aparte, tanto nominado en la misma categoría por Cómo ser John Malkovich, como en el apartado de mejor guion adaptado por Adaptation. El ladrón de orquídeas. Por eso no es de extrañar que Later the War no sea su único proyecto entre manos en el futuro.

A principios de 2024 se anunció que Kaufman sería el encargado de adaptar Memory Police, la novela de ciencia ficción de Yoko Ogawa. Material que dirigiría Reed Morano, responsable de la serie El cuento de la criada contando con el protagonismo de Lily Gladstone (Los asesinos de la luna). Tras la producción, Martin Scorsese supervisaría esta hipnótica historia sobe una isla sin nombre, donde la gente que vive allí sufre amnesia colectiva.

Se desconoce una fecha de estreno para Later the War, pero se espera que llegue a los cines en 2026.