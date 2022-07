‘Knock at the Cabin’, la nueva película de M. Night Shyamalan es en realidad una adaptación de ‘The Cabin at the End of the world’

Tras varios meses de especulaciones sobre de qué tratará Knock at the Cabin, la nueva película de M. Night Shyamalan, se acaba de confirmar que en realidad se trata de una adaptación de la novela The Cabin at the End of the World. Una información que viene dada por el propio escritor del libro en cuestión, Paul Tremblay. Como toda historia dirigida por Shyamalan, esta última producción mantenía su sinopsis y la mayoría de sus aspectos narrativos en secreto, aunque esta revelación podría apuntar varias pistas sobre su desarrollo.

El propio escritor de terror habló para la CNBC sobre mantener el secreto durante tanto tiempo, a pesar de todo la rumorología de los fans: “Honestamente, pasé una parte de mi primavera de 2022 sofocando los rumores de internet y apagando los incendios de Twitter que conectaban el libro y la película. Llegó a un punto a principios de junio en el que eso se volvió imposible”. A pesar de todo, Tremblay también apuntó que sus lectores seguirán sorprendiéndose con la trama dirigida por el director hindú ya que “habrá cambios en la historia y diferencias en comparación con el libro”, según señalaba el novelista.

El proyecto de Knock at the Cabin comenzó en 2017, cuando el autor firmó la cesión de derechos con el sello FilmNation. Por aquel entonces, un director se adjuntó a la producción y Shyamalan se posicionó en el cargo de productor ejecutivo. El encargado de dirigir la adaptación se bajó de proyecto y entonces el director de El sexto sentido, quien todavía estaba interesado en producir, quiso reescribir el guion y sentarse en la silla de director. La cinta entró en preproducción y la posterior producción y se pasó del optimismo cauteloso a la auténtica emoción en tiempo real.

Knock at the Cabin estará protagonizada por Dave Bautista, Nikki Amuka-Bird, Jonathan Groff, Ben Aldrige y Rupert Grint. Se insinúa que el largometraje tendrá una ambientación parecida al suspense del cine de los 90. El escritor tampoco pudo hablar demasiado sobre lo que ha vivido durante el rodaje y la historia final, pero sí que mencionó que mantuvo conversaciones con Shaymalan por teléfono sobre la historia y el personaje y las motivaciones de este. “No puedo hablar de su proceso de escritura de guiones…pude visitar el plató y verlo trabajar a él y al equipo durante dos días. Salí impresionado con la atmósfera creativa y positiva que generó”, terminó declarando Tremblay.