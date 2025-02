Guy Pearce señala cuál es una de sus peores interpretaciones: «Odio lo que hice»

A pesar de haber participado en grandes producciones de Hollywood, la carrera de Guy Pearce ha sido una especie de vaivén de claroscuros. Entre otras cosas, porque este australiano nunca ha llegado a triunfar con ningún fenómeno comercial y en cierta medida, siempre ha estado relegado a papeles secundarios. A diferencia de sus compatriotas, Russell Crowe, Hugh Jackman o el reconocido Chris Hemsworth. Porque a Pearce le pasa un poco, lo que a su otro paisano Joel Edgerton: sus personajes siempre van cargados de un carisma impagable, pero nunca han representado perfiles que gocen de la confianza para liderar proyectos ambiciosos y con vistas a una amplia taquilla global. Cuestión que no quita para que Pearce haya sido muy claro cuál es una de sus peores interpretaciones. Precisamente, una actuación donde fue el auténtico protagonista y por la que la mayoría de cinéfilos lo recuerdan.

Aún sin gozar del estatus de estrella, al ganador del Emmy por la miniserie Mildred Pierce no le ha ido nada mal el pasado año. Pues rodó dos de los títulos autorales más sonados del 2024. Primero The Shrouds (todavía sin distribución en España) de David Cronenberg y después The Brutalist, la gran favorita de la próxima alfombra roja. El tercer trabajo de Brady Corbet como director le ha supuesto a Guy Pearce su primera nominación al Oscar al mejor actor de reparto, con un papel antagonista terriblemente oscuro y despreciable. No obstante y aunque la categoría parece bastante cantada para Kieran Culkin y A Real Pain, hacía mucho que este intérprete de 57 años merecía una consideración por parte de la Academia. Ahora, a raíz de dicha promoción hacia la estatuilla dorada, Pearce no ha querido esquivar la ocasión de mencionar la que para él es la peor interpretación de su carrera.

Guy Pearce: «No lo hice bien»

En contra el pensamiento de la mayoría de los fans de su trabajo, Guy Pearce no tiene en ninguna estima su desempeño en la película que hizo despegar la carrera de Christopher Nolan. Sí, hablamos del título de culto Memento. Un neo-noir de venganza que funcionaba como un rompecabezas mental y en el que seguíamos a un investigador de seguros con la memoria dañada. Estrenada en el año 2000, Memento fue la segunda cinta de Nolan como cineasta tras la poco conocida Following y en los principales portales de críticas cinematográficas, el filme recibe una puntuación muy similar a la de otros grandes blockbusters del británico, como son Interstellar, Origen o El caballero oscuro.

Pasando por alto que ya es una recomendación típica dentro de la cinefilia más superficial, Memento no deja de ser una de las grandes historias de su año en la que habitualmente casi todo el mundo piensa que Pearce está francamente bien. En cambio, gracias a su última entrevista hemos podido saber que volvió a ver el largometraje hace poco, teniendo un momento de revelación que negaba aquellas declaraciones en las que aseguró que no había vuelto a trabajar con el director de Oppenheimer porque un ejecutivo de Warner Bros lo había impedido.

«Mientras la veía me di cuenta que odio lo que hice. Y todo eso de que un ejecutivo de Warner es la razón por la que no he vuelto a trabajar con Chris…sé por qué no he vuelto a trabajar con Chris: porque no lo hice bien en Memento», se sinceraba el actor con The Times. Inmediatamente después, Pearce explicó que tenía una especie de «crisis existencial» con ese trabajo, siendo profundamente crítico con su desempeño en el proyecto: «Estoy fatal en esa película. Nunca lo había pensado antes, pero a principios de mes hice una sesión de preguntas y respuestas sobre Memento y decidí volver a ver la película».

¿Dónde podemos ver ‘Memento’?

Independientemente de lo que opine el propio Guy Pearce, Memento sigue siendo uno de esos títulos a reivindicar dentro de la filmografía de Nolan. Más que nada por todos lo prejuicios que existen sobre el desempeño como director del responsable de Tenet.

Con menos de dos horas de duración, aparte de Pearce el reparto contó con varios intérpretes reconocidos dentro de la industria como Carrie-Anne Moss (Matrix), Joe Pantoliano (Los Soprano), Mark Boone Junior (Seven), Stephen Tobolowsky (Seven) y Stephen Tobolowsky (Instinto básico), entre otros. Memento está disponible en las plataformas de Prime Video y Movistar +.

En 2025, a Pearce podremos verle en la adaptación de The Woman in Cabin 10. En 2026, regresará a su papel junto a Hugo Weaving y Terence Stamp en Las aventuras de Priscilla, reina del desierto 2.