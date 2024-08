Chris Hemsworth, más que un actor: sorprende al mundo tocando la batería con Ed Sheeran

Chris Hemsworth, el aclamado actor australiano conocido por interpretar a Thor en el universo cinematográfico de Marvel, ha demostrado que sus talentos van mucho más allá de la actuación. En un evento que dejó boquiabiertos a miles de asistentes, el marido de Elsa Pataky subió al escenario del Estadio Nacional de Bucarest, en Rumanía, para tocar la batería junto a Ed Sheeran durante la gira ‘The Mathematics Tour’ del cantante británico. Esta inusual colaboración musical no solo sorprendió a los fanáticos, sino que también dejó claro que Hemsworth es un artista 360.

El estadio estaba repleto, con más de 70.000 personas esperando ver a Ed Sheeran en acción, cuando de repente, el australiano se acercó a la batería. Las luces se atenuaron y los primeros acordes de la famosa canción ‘Thinking Out Loud’ comenzaron a sonar. Con Chris a cargo de la percusión, la interpretación adquirió una nueva dimensión, sorprendiendo a todos los presentes. La reacción de la multitud fue inmediata, estallando en aplausos y vítores al reconocer al famoso actor detrás de los tambores.

¿Cómo ha empezado la relación de Chris Hemsworth y Ed Sheeran?

Según publican diferentes medios internacionales, el intérprete no es un novato en la batería. En los últimos meses ha estado perfeccionando sus habilidades con la ayuda directa de Ed Sheeran. Todo comenzó cuando el actor contactó al cantante a través de un correo electrónico, proponiéndole una colaboración única. Hemsworth, que estaba filmando un documental sobre la salud cerebral y los beneficios de aprender nuevas habilidades, pensó que tocar un instrumento musical podría ser una excelente manera de explorar este tema. Ed Sheeran no dudó en aceptar la propuesta y así ha surgido la mafia.

«Recibí un correo de Chris el pasado diciembre», explicó Sheeran en sus redes sociales. «Estaba trabajando en un proyecto sobre la salud cognitiva y me preguntó si estaría interesado en ayudarle a aprender a tocar la batería. ¡No podía decir que no! Y aquí estamos, tocando juntos en un estadio lleno de gente». Esta colaboración será parte de un episodio de la próxima temporada de la serie de Disney+, ‘Limitless with Chris Hemsworth’, que se estrenará en 2025.

La serie ‘Limitless’ de National Geographic, en la que Hemsworth ha estado involucrado, se centra en explorar los límites del potencial humano. La primera temporada, lanzada en 2022, llevó a los espectadores a un viaje a través de los desafíos personales del actor, quien se sometió a pruebas físicas y mentales extremas para entender mejor cómo vivir de manera más saludable y longeva. La segunda temporada promete seguir en esta línea, abordando temas como el dolor, el miedo y la conexión social.

En esta nueva entrega, la música y la habilidad de tocar un instrumento se presentan como formas de mantener la mente activa y saludable. El australiano, que ha estado entrenando con dedicación, mostró no solo talento sino también pasión por la música. Después de la actuación, Sheeran elogió públicamente a su amigo. «¡Chris estuvo increíble! Es difícil creer que ha estado tocando la batería solo por unos meses. Mantener el ritmo frente a tantas personas no es tarea fácil, pero lo logró con creces», declaró el cantante.

La bonita conexión que se ha creado entre los artistas

La química entre ambos artistas era evidente sobre el escenario. La complicidad entre Ed y Chris, llena de sonrisas y bromas, dejó claro que, más allá del espectáculo, había una auténtica amistad. En el camerino, después del concierto, el cantante le entregó a Hemsworth un pequeño trofeo como reconocimiento a su dedicación y talento. «Lo hiciste increíblemente bien, amigo», le dijo mientras brindaban con una cerveza para celebrar el éxito de la noche.

La participación del actor en el concierto ha despertado un gran interés no solo entre los fans de la música, sino también en la industria del entretenimiento. Su capacidad para adaptarse a diferentes roles y desafíos le ha permitido ganarse el respeto no solo como actor, también como músico en ciernes.

Con su participación en la serie ‘Limitless’ y su colaboración con Ed Sheeran, el marido de Elsa Pataky continúa expandiendo su repertorio y demostrando que es un artista versátil.

Mientras tanto, Ed Sheeran sigue con su gira mundial ‘The Mathematics Tour’, que ha sido un rotundo éxito. Próximamente visitará otros países europeos, incluyendo España, donde tiene programadas dos fechas en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid en mayo de 2025. No se sabe si Hemsworth volverá a unirse al cantante en futuros conciertos, pero una cosa es segura: su debut ha dejado una marca imborrable en todos aquellos que tuvieron la suerte de presenciarlo. ¿Qué pensará Elsa Pataky de todo esto?