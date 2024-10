‘La guerra de los Rohirrim’: ¿Cómo conectará la historia con la trilogía de ‘El Señor de los Anillos’?

La Tierra Media nunca había estado tan de moda en el mundo audiovisual como en estos últimos años. Vale que la trilogía original de Peter Jackson fue un fenómeno inconfundible, pero ahora el mundo de Tolkien ha trascendido al universo de las series con Los anillos de poder, obligando a Warner Bros y a New Line Cinema a recuperar buena parte de sus derechos creativos sobre la obra del escritor. Por ello, en 2026 tendremos la precuela The Hunt for Gollum (La caza de Gollum) y mucho antes, otra historia anterior a la trama principal de Frodo y compañía. Hablamos de La guerra de los Rohirrim, la propuesta anime que llegará a los cines a finales del presente año. Un relato que se ambientará siglos antes del regreso de Sauron, centrándose en el reino de Rohan y, conectándose de una forma muy particular con el material original.

La imaginación de Tolkien ya se había representado con anterioridad en la animación, concretamente en la tenebrosa obra de Ralph Bakshi. Sin embargo, esta es la primera vez en la que se hará a través del estilo visual de origen japonés y para nada estará reñida con el viaje épico que llegó a las salas de cine en 2001. Como con cualquier nueva visión del mundo fantástico, los fans automáticamente se preguntan por la continuidad audiovisual de lo que ya conocen. En el caso de las películas del realizador neozelandés y la serie de Prime Video, parece claro que existe una separación sin relación entre ambos mundos. No obstante, en el caso de La guerra de los Rohirrim no se añade más caos para los espectadores y se apuesta por una estrecha relación con lo visto anteriormente en la trilogía, a pesar de que el aspecto visual sea radicalmente diferente.

Peter Jackson es el productor ejecutivo

El tráiler de La guerra de los Rohirrim ya enfatizó de forma orgullosa con las oscarizadas películas e incluso se mostró un claro «Peter Jackson Presents». Eso sí, Jackson únicamente asume las labores de productor ejecutivo, mientras que Kenji Kamiyama se ha encargado de dirigir todo el derroche audiovisual que tendrá la cinta de anime. El cineasta puede ir acostumbrándose a ese nuevo rol, pues en La caza de Gollum también ejercerá su labor en los despachos, dejando la mirada tras las cámaras al actor Andy Serkis, quien del mismo modo repetirá en su papel de Sméagol. En ambas se mantendrá cierta coherencia con la trilogía, asegurando una conexión particular. Ya sea a través del regreso de Serkis y Ian McKellen o en el caso del anime, con la voz original de Miranda Otto, quien dio vida anteriormente a Éowyn. Ella está lista para narrar la historia, contando un momento significativo de la mitología de su pueblo.

Y es que aunque otros miembros ilustres de los Rohirrim aparecen en la trilogía, incluido el rey Théoden (el fallecido Bernard Hill) y su hermano, Éomer (Karl Urban), la joven guerrera terminaría siendo la más memorable ya que se enfrenta al líder de los espectros del Anillo y gana, coronándose como uno de los personajes femeninos más poderosos de su tiempo. Consolidando así que es una genial opción para ser el punto de intersección entre La guerra de los Rohirrim y los tres largometrajes de Jackson.

Otro personaje que hará acto de presencia según la versión japonesa del tráiler es el mago Saruman. Su aparición tiene todo el sentido del mundo si recordamos que su principal misión es la de mantener la paz en la Tierra Media. Un acercamiento que podría explicar un poco más, su caída hacia la oscuridad.

¿De qué trata ‘La guerra de los Rohirrim’?

La guerra de los Rohirrim está separada por más de 200 años con los acontecimientos de la trilogía, pero tiene una conexión innegable con El señor de los anillos: Las dos torres. El cuento presenta al antiguo rey de Rohan, Helm Hammerhand y su familia, durante una guerra contra un ejército de Dunlendinos, después de que el matrimonio político se desmorone cuando Helm mata a Freca. Su hijo Wulf buscará venganza declarando la guerra al hombre que resistió con su pueblo en el Abismo de Helm.

La guerra de los Rohirrim se estrena el próximo 13 de diciembre de 2024.