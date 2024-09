Ian McKellen volverá a ser Gandalf en las nuevas películas de ‘El señor de los anillos’

El futuro de la Tierra Media en el audiovisual está más que asegurado, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de proyectos relacionados con el mundo de J.R.R. Tolkien que hay en activo. Por un lado, tenemos la recién estrenada segunda temporada de Los anillos de poder en Prime video y por otro, la cinta anime La guerra de los Rohirrim, la cual llegará a los cines antes de que acabe este 2024. Sin embargo, los fans en realidad han puesto todas sus esperanzas en el apartado fílmico. Concretamente, en la serie de largometrajes centrados en seguir explotando a través de precuelas y spin-offs, las historias colindantes a la trilogía original. La primera de ellas será El señor de los anillos: La caza de Gollum y está pensada para estrenarse en 2026, con el regreso del mago más querido y sabio del cine fantástico: el Gandalf de Ian McKellen.

Hasta el momento, lo que conocemos de la producción es que esta será una precuela entre los acontecimientos finales de El Hobbit y El señor de los anillos: La comunidad del anillo. También sabemos que estará dirigida por Andy Serkis junto a su regreso como Gollum en una historia, centrada en la búsqueda de este por parte de Aragorn. Aunque en aquella época el heredero al trono de Gondor vivía como un Montaraz apodado Trancos. Desgraciadamente, Viggo Mortensen es demasiado mayor para recuperar su papel, más si cabe teniendo en cuenta que la cinta contará eventos previos a la trilogía de Peter Jackson. Sin embargo y como ya le han confirmado a través de una llamada, desde el estudio quieren volver a contar con el intérprete británico para que regrese (una vez más) al papel del Mithrandir. Una noticia que ha desatado la alegría de los fans, pues ninguno de ellos se imagina el papel del legendario personaje si no le da vida el intérprete británico.

Ian McKellen volverá a ser Gandalf

Ciertamente, Ian McKellen no está para demasiados trotes. El veterano actor sigue en activo, pero a sus 85 años ha reducido considerablemente sus participaciones en películas. Por ello y como él mismo declara, Warner Bros y New Line Cinema no deberían tardar demasiado en desarrollar las historias en las que tienen pensado incluir al gran amigo de los Hobbits. Este 2024 lo hemos podido ver en la serie Ted de SkyShowtime y el próximo día 6 de septiembre estrenará en Filmin una reinventada versión de Hamlet. Así, su futura agenda fílmica está libre para preparar su vuelta al rico mundo creado por Tolkien.

Y es que a pesar de seguir ejerciendo la profesión, todavía se recupera de una caída en el teatro mientras interpretaba una de sus obras en activo. Por el momento, parece ser que la llamada se ha limitado a un simple y llano contacto de disponibilidad en el futuro cercano, pues el dos veces nominado al Oscar desconoce los datos de lo que está por venir de la mano de la nueva producción supervisada por Peter Jackson. «¿Cuando? No lo sé. ¿Cual es el guion? Aún no está escrito. Así que será mejor que se apuren», bromeaba debido a su edad. No obstante y dejando de lado el humor, McKellen no tiene ningún interés en abandonar el personaje de Gandalf, sobre todo teniendo en cuenta lo que dicho personaje le ha supuesto a su carrera:

«No voy a dejar que nadie más se ponga el sombrero puntiagudo y la barba si puedo evitarlo», terminaba de explicar a la entrevista concedida a la BBC.

Se desconoce el futuro de la Tierra Media

Con Amazon Prime Video explorando la forja de los anillos de poder varios siglos atrás y New Line contando el origen del abismo de Helm en La guerra de los Rohirrim, todavía se desconoce cuáles serán las próximas historias en las que se sumergirán Peter Jackson y compañía, más allá de la persecución de Gollum por la Tierra Media. Esta, podría parecer una historia menor, pero el cineasta neozelandés explicó hace algunos meses su fascinación por el personaje al que Serkis lleva interpretando varias décadas:

«El personaje de Gollum/Sméagol siempre me ha fascinado. Gollum refleja lo peor de la naturaleza humana, mientras que Sméagol es bastante comprensivo. Creo que conecta tanto con los lectores como el público cinematográfico, porque hay un poco de ambos en todos nosotros», le contaba a Deadline el pasado mes de mayo.

Ian McKellen ha interpretado a Gandalf en seis largometrajes. Desde la trilogía original hasta las tres precuelas de El hobbit que Jackson estrenó a partir de 2012. Sin duda es el papel más importante de su carrera y eso, teniendo en cuenta que también ha sido Magneto en la franquicia de X-Men.

La caza de Gollum llegará a los cines en algún momento de 2026, todavía sin una fecha fija de estreno.