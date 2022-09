Florence Pugh se perderá la rueda de prensa de ‘No te preocupes querida’

A medida que se acerca el estreno mundial de No te preocupes querida en el Festival Internacional de Cine de Venecia, los rumores sobre los problemas de la producción y las luchas internas continúan. Una tendencia con la que al final, se está hablando más de la polémica que del que es el segundo título como directora para la actriz Olivia Wilde. Primero fue el despido de Shia LaBeouf (desmentido por él mismo hace unos días), quien fue sustituido por la pareja sentimental de Wilde, el cantante y también actor Harry Styles. Ahora, antes de su proyección en el certamen, se esperaba que tanto Wilde, como Style y Florence Pugh estuviesen en la rueda de prensa. Una ocasión especial para preguntar por esas supuestas tensiones del rodaje. Desgraciadamente, Pugh no estará y los medios comienzan a preguntarse si es un problema de agenda para la actriz de Marvel o la producción de Warner Bros. quiere proteger un estreno ya de por sí, lleno de polémicas.

Se esperaba que Florence Pugh hiciese una breve aparición en el estreno de Venecia, volando desde Budapest, donde actualmente está rodando la segunda parte de Dune. Sin embargo, los últimos informes de Variety explican que esta no asistirá a la conferencia de prensa para promocionar la película, debido a que su avión no aterriza hasta después de que esta termine. Un problema de coordinación aparentemente menor, entendiendo que el nivel que manejan estas estrellas les permite hasta costearse aviones privados para la ocasión. Más allá de los problemas que Pugh pudiese tener en su momento con LaBeouf, la salida del polémico actor no ha supuesto la pipa de la paz en el rodaje.

El conflicto Wilde/Pugh podría deberse a dos máximas. La primera que a la protagonista le pagaban mucho menos que a Styles, quien después de iniciar el rodaje, comenzó una relación amorosa con la directora. Esto ha sido negado por la propia Wilde, sin embargo hace unos días, LaBeouf revelaba conversaciones con la directora en las que esta se posicionaba, en parte a favor del intérprete de Disturbia: “Creo que esto podría ser una pequeña llamada de atención para la señorita Flo”, decía Wilde en un vídeo mandado al actor. Este desplante a las espaldas de la protagonista podría haber supuesto la gota que ha colmado el vaso en la relación directora/actriz.

Tendremos que esperar para conocer la visión de Florence Pugh. No te preocupes querida se proyectara por primera vez en la tarde de hoy en Venecia, mientras que para verla en cines deberemos esperar al 23 de septiembre.