Estrenos de cine: Carmen Machi y Karra Elejalde se pasan al drama con ‘La voz del sol’

Septiembre llega a su fin y con él, en los próximos meses iremos descubriendo las grandes propuestas fílmicas que se batirán en duelo en la carrera hacia los Oscar 2024. Pero hasta entonces, tendremos que conformarnos con las películas que como cada viernes, llegan a la cartelera convirtiéndose en uno de los mejores planes del fin de semana. Unos estrenos de cine que llegan comandados por La voz del sol otros grandes y variados filmes:

‘La voz del sol’

Es raro encontrarnos con una película de Carmen Machi y Karra Elejalde que no sea una comedia, pero lo cierto es que en La voz de sol, ambos intérpretes encarnan a un matrimonio que se exilia a París tras la Guerra Civil. Allí trabajan como servicio para un embajador estadounidense y su familia. Maruja (Machi), descubre que este año podría ser su último verano, se verá obligada a confrontar con su pasado y regresar a España.

‘Vida perra’

Que no os engañe su cartel ni su premisa, esta no es otra película de adorables animales que hablan. Will Ferrel y Jamie Foxx ponen sus voces a unos perros callejeros que se unen para vengarse de su antiguo dueño. Todo ello en un tono cómico bastante gamberro.

‘Jeanne du Barry’

Sin duda, uno de los estrenos de cine más polémicos que llegan este año. Presentada fuera de concurso en el Festival de Cine de Cannes, Jeanne du Barry supuso el regreso de Johnny Depp a un papel protagonista desde su confrontación legal con Amber Heard. Jeanne (Maïwen), la protagonista, consigue escalar socialmente y convertirse en la cortesana favorita del rey Luis XV.

‘El superviviente de Auschwitz’

El cineasta Barry Levinson, responsable de títulos como Rain Man o Sleepers, regresa a la primera línea de la dirección con esta historia biográfica de un boxeador que lucho contra sus compañeros en un campo de concentración. Tiene un reparto lleno de estrellas en el que aparecen Ben Foster, Vicky Krieps, Billy Magnussen, John Leguizamo y Danny DeVito, entre otros

‘Amigos hasta la muerte’

María, Nacho y Suso son tres amigos de toda la vida y de repente, a dos de ellos les toca compartir el secreto de que el otro se va a morir. Antes que eso les queda mucho por hacer: planes, promesas, reproches, risas, reconciliaciones, recuerdos y alguna que otra lágrima.