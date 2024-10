El escándalo de Bárbara Rey destapado por OKDIARIO triunfa en televisión y lidera en audiencias

Tras la publicación de las fotos íntimas de Juan Carlos I y Bárbara Rey en la revista holandesa Privé, OKDIARIO sacó a la luz nuevos audios de la vedette y el monarca, todo un escándalo del que las cadenas de televisión se han beneficiado consiguiendo grandes datos de audiencia. El miércoles 2 de octubre, por ejemplo, Telecinco emitió un especial de ¡De viernes! sobre el escándalo y tuvo en plató a Ángel Cristo Jr. (supuesto autor de las fotos del beso entre su madre y el rey emérito.) El programa lideró con un 16.7% de cuota frente al 14, 7% de La Voz en Antena 3. Otros espacios televisivos también han subido en espectadores gracias a este asunto. Tanto Y ahora Sonsoles como TardeAR (ambos muy igualados la última semana) han dedicado gran parte de su contenido a la vedette y su chantaje al emérito. De hecho, en e formato de Telecinco se dieron detalles de cómo ha reaccionado la Casa Real a los audios publicados por OKDIARIO.

Telecinco triunfa con un especial de ‘¡De viernes!’

Tras la publicación de las fotos íntimas de Juan Carlos I y Bárbara Rey en la revista holandesa Privé, OKDIARIO sacó a la luz nuevos audios de la vedette y el monarca. Ángel Cristo Jr. vendió al medio holandés las imágenes y luego se sentó en ¡De viernes! haciendo públicas unas conversaciones telefónicas.

Sin embargo, el periódico digital de Eduardo Inda reveló otros impactantes audios en los que Juan Carlos I y Bárbara Rey hablan de su relación y de tres hombres cercanos al rey emérito. Se trata de Alfonso Armada, Sabino Fernández y Luis Roldán.

Este escándalo ha sacudido a la opinión pública y todas las cadenas se han hecho eco, lo que ha ayudado a cosechar buenas audiencias. La más beneficiada ha sido Telecinco, sin duda. Aprovechando la polémica, la cadena principal de Mediaset emitió, el miércoles 2 de octubre, un especial sobre Bárbara Rey y Juan Carlos I titulado Historia de un chantaje. El programa lideró la noche con un estupendo 16.7% de cuota de pantalla frente al 14, 7% de La Voz en Antena 3.

A este especial acudió Ángel Cristo Jr. (supuesto autor de las fotos del beso entre su madre y el rey emérito) quien dijo cosas tales como: «Yo he escuchado a mi madre decir en casa que, estando con mi padre, lo volvió a ver. Pero también lo contrario. Las veces que se vieron mi madre y el Rey emérito no eran tantas… se podrían contar igual con los dedos de dos manos. Ella convirtió esa relación de años en una fantasía. A mí me decían que se veían una vez cada dos meses».

¿Qué opina Ángel Cristo de los audios que acaba de escuchar de Bárbara Rey con el rey? «Esto es fruto de una persona narcisista» 🪩 #HistoriaDeUnChantaje

🟣 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/efaDujF3KH — De viernes (@deviernestv) October 2, 2024

El escándalo también triunfa en las tardes

Como no podía ser de otra manera, los espacios de entretenimiento de las tardes también han explotado la polémica y han salido muy favorecidos. Tanto TardeAR como Ya ahora Sonsoles han vivido, en la última semana un duelo de audiencias muy igualado, haciendo una media de 10,3% cada uno desde el 1 al 3 de octubre.

El jueves 3, por ejemplo, el duelo entre Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega no pudo estar más igualado. Sus programas firmaron un empate técnico, al cosechar ambos un 10,1% de share, si bien Y ahora Sonsoles consiguió más espectadores de audiencia media: 712.000 por 683.000 de TardeAR.

En ambos espacios se vivieron momentos muy intensos con respecto a esta polémica. En TardeAR, por ejemplo, Mariángel Alcázar, experta en la Familia Real, dijo cómo había sido la reacción del rey emérito a los audios publicados en OKDIARIO: «En la Zarzuela se ven con distancia del tema. El rey Juan Carlos abdicó. El disgusto fundamental, por lo que les conozco, sería por la Reina Sofía. Ella es una persona que nunca ha tenido una mácula».

En ‘El Hormiguero’ también se mojan

El jueves 3 de octubre, El hormiguero venció a La revuelta (La 1) con un 16,4% frente al 15% del programa de David Broncano. En el de Antena3 también se habló del escándalo dentro de la tertulia semanal que modera Pablo Motos, Tamara Falcó una de los tertulianos, quiso hablar de los audios publicados por OKDIARIO: «Ella le estaba intentando sonsacar todo lo que podía. Lo triste es que una persona, que piensas que es de tu confianza, te traiciona así. Es tristísimo».

Los audios de Bárbara Rey

Bárbara Rey chantajeó al Rey Juan Carlos durante varios años. Así queda probado en un audio de 1997 que publica en exclusiva OKDIARIO. En esa grabación, la célebre actriz y vedette dice: «El Rey [Juan Carlos I] está en deuda conmigo. Porque no lo he sido nunca, pero si tengo que serlo, como puta, voy a ser la más cara del mundo». La artista de origen murciano amenazó con tirar de la manta y provocar al jefe del Estado consecuencias demoledoras: «Porque le puede costar todo; le puede costar la Corona, le puede costar el puesto que tiene y que no piense jamás que le tengo miedo». Se trata de un material que le fue entregado a Ricardo Martí Fluxá, secretario de Estado de Seguridad en el Ejecutivo de José María Aznar entre 1996 y 2000.

Se trata de un audio en el que Bárbara Rey habla con un emisario de Juan Carlos I en los años 90. Expone que teme por su vida y asegura que su hipotético asesinato será culpa del monarca Borbón. En alusión directa al Rey durante casi 40 años, Bárbara Rey exclama: «A mí me matarás, porque es lo que has pretendido durante mucho tiempo. Pero no te olvides que has estado mucho tiempo unido a mí y esa muerte siempre irá unida a ti. Y esa unión jamás se va a deshacer».