Sale a la luz la condición de Pablo Motos a Tamara Falcó para seguir en ‘El Hormiguero’

Tamara Falcó se ha convertido en noticia por la exigencia impuesta por Pablo Motos para mantener su puesto de trabajo en ‘El Hormiguero’. La marquesa de Griñón, conocida por su carisma y espontaneidad, se incorporó al programa de Antena 3 en septiembre de 2020 tras su triunfo en ‘MasterChef Celebrity 4’. Desde entonces, se ha convertido en una pieza clave del show, participando activamente cada jueves en la mesa de actualidad junto a los otros colaboradores como Nuria Roca o Juan del Val. Pero, ¿qué ha pasado y por qué hay tantos rumores al respecto?

El fichaje de Tamara como jurado en la nueva temporada de ‘Got Talent’, programa de Telecinco, ha suscitado diversas especulaciones acerca de su futuro en ‘El Hormiguero’. Mediaset y Atresmedia, al ser cadenas rivales, generaron inquietud sobre si esta nueva colaboración podría afectar su rol en el exitoso programa de Pablo Motos. Sin embargo, el presentador no quiere que Tamara se sienta incómoda y le ha dado carta blanca para que pueda actuar como estime oportuno.

Pablo Motos, consciente de la importancia de mantener la estabilidad en su programa, ha decidido que Tamara Falcó continúe en su papel en ‘El Hormiguero’ bajo ciertas condiciones. Durante su aparición en el FesTVal de Vitoria, la aristócrata detalló las exigencias de Motos: «Antes esto era algo que no se podía hacer. Las figuras que se asociaban con un canal tenían contratos de cadena y era muy distinto. Pablo lo entendió, pero me pidió que siguiera siendo súper profesional, que no faltara en ningún momento a ‘El Hormiguero’, y ya está».

Las normas de Pablo Motos para seguir en ‘El Hormiguero’

La condición principal que impuso Pablo Motos es que la hija de Isabel Preysler debe respetar rigurosamente los horarios del programa y garantizar que su nuevo rol en Telecinco no interfiera con sus compromisos en Antena 3.

Para cumplir con estos requisitos, Tamara ha tenido que ajustar su agenda de manera significativa. «Me pidieron que respetase los tiempos y que los únicos días problemáticos eran los jueves. Así que adelantamos las grabaciones de ‘Got Talent’ para que pudiera llegar a ‘El Hormiguero’. Me comía un bocadillo por el camino y ya», ha explicado al respecto.

Además, la colaboradora ha señalado que no está autorizada a participar en programas que se emitan en la misma franja horaria que ‘El Hormiguero’ ni en formatos similares, asegurando que su contrato con Fremantle, la productora de ‘Got Talent’, está diseñado para evitar conflictos con su trabajo en Antena 3.

Tamara Falcó da su opinión sobre Pablo Motos

En otro orden de cosas, Tamara Falcó también ha comentado sobre la actual competencia en la franja horaria en la que se emite ‘El Hormiguero’. Frente a la rivalidad con ‘La Revuelta’ de David Broncano y ‘Babylon Show’ de Carlos Latre, Falcó ha expresado que no percibe esta situación como una guerra. «Pablo lleva una carrera muy sólida en esto, creo que sería muy difícil hacerle daño y hay lugar para todos. No creo que sea una competencia directa», afirma. La marquesa de Griñón insiste en que la competencia es saludable y que es el público quien tiene la última palabra sobre qué programas prefieren.

Dejando a un lado sus compromisos profesionales, Tamara Falcó ha estado en el centro de atención por su vida personal. La socialité ha sido imagen de la firma Pedro del Hierro en el evento conmemorativo de su 50 aniversario y ha aprovechado para hablar sobre sus recientes vacaciones y sus planes futuros. Para sorpresa de todos, ha hablado de sus planes de ser madre junto a su marido, el famoso empresario Íñigo Onieva.

Tamara Falcó quiere ampliar la familia junto Íñigo Onieva

La hermana de Enrique Iglesias ha disfrutado de un verano lleno de viajes. Podemos destacar su viaje a Cádiz con su familia y un trekking en las Seychelles, una experiencia que, según ella, estuvo marcada por su contraste con la pasión deportiva de Íñigo Onieva.

En cuanto a su deseo de maternidad, Tamara ha abordado el tema con naturalidad. Reconoce que sigue un proceso para evaluar su fertilidad y que está en contacto con Fertilitas. Aseguró que se ha realizado todas las pruebas necesarias y que, por ahora, todo está en orden. Además, bromeó sobre el deseo de su madre de que le dé un nieto pronto y comentó que si tuviera una hija, le gustaría llamarla Isabel, en honor a la tradición familiar.

Hay que destacar que Tamara Falcó continúa navegando exitosamente entre sus responsabilidades televisivas y su vida personal. Ha cumplido con las condiciones impuestas por Pablo Motos para seguir en ‘El Hormiguero’ mientras maneja su nueva posición en ‘Got Talent’. También hay que tener en cuenta su faceta de diseñadora en la firma Pedro del Hierro. Sus colaboraciones con esta marca son un éxito y nunca defraudan a nadie.