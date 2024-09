Tamara Falcó, indignada con Íñigo Onieva: «Me dice cómo tengo…»

Tras un verano de descanso y viajes, Tamara Falcó ha vuelto a su participación habitual en ‘El Hormiguero’. En la tertulia de los jueves, compartió anécdotas de su vida con Íñigo Onieva y reveló con un tono entre indignación y humor algunos momentos de tensión que han experimentado durante sus entrenamientos en pareja. La charla giró en torno a la vida cotidiana y los hábitos saludables, pero lo que llamó la atención fue la queja de Tamara sobre los consejos no solicitados de su esposo al hacer ejercicio.

El lunes 2 de septiembre, el proyecto capitaneado por Pablo Motos retomó su emisión tras las vacaciones de verano con una temporada cargada de novedades. El presentador regresó con un formato renovado, nuevos colaboradores y secciones pensadas para mantenerse a la vanguardia del espectáculo. La competencia en esta temporada es feroz, con programas como ‘La Revuelta’ de David Broncano y el regreso de ‘Gran Hermano’, pero ‘El Hormiguero’ continúa siendo uno de los preferidos por la audiencia.

Uno de los momentos más esperados es la tertulia de los jueves, donde Tamara Falcó, junto a Nuria Roca, Cristina Pardo y Juan del Val, discuten temas actuales. La semana pasada, la marquesa de Griñón no dudó en compartir una situación que ha vivido con su marido, un asunto relacionado con el deporte y la convivencia en pareja.

Tamara Falcó desvela un nuevo dato sobre Íñigo Onieva

Durante la conversación en el programa, Pablo Motos mencionó el caso de una mujer que animaba a su esposo a hacer ejercicio gritándole mientras entrenaba, lo que llevó a Tamara Falcó a reflexionar sobre su propia dinámica con Onieva. Aunque reconoce que no sigue ese método de motivación, dejó claro que en su caso es Íñigo quien toma el rol del entrenador, algo que no siempre es bien recibido.

«A veces entreno con el mismo entrenador de Íñigo y él me corrige constantemente. Me dice cómo tengo que hacer las sentadillas y le digo: pero bueno», expresó Falcó con una mezcla de frustración y sorpresa, evidenciando que este tipo de correcciones no son de su agrado. A pesar de estar en forma y cuidarse, la aristócrata parece preferir un enfoque más relajado y menos controlador cuando se trata de ejercicio, algo que contrasta con la actitud más estricta de su marido.

¿Cómo se comporta el matrimonio en la privacidad?

Lo peor es que las diferencias entre la pareja no se limitan al gimnasio. Tamara Falcó confesó que incluso sus paseos tranquilos pueden ser motivo de discordia. Mientras ella disfruta de caminar con calma, observando el entorno y desconectando del estrés, Íñigo parece tener un enfoque más enérgico y orientado al ejercicio físico.

«Yo cuando voy a pasear, quiero ver los árboles, disfrutar de los pájaros, estar tranquila. Pero él va con la intención de entrenar, y una vez me dijo: ¿Pero quieres moverte?», contó entre risas. Aunque Falcó relató la anécdota con un tono divertido, es evidente que las diferencias en su forma de disfrutar del tiempo juntos a veces generan pequeños roces.

Además, la hija de Isabel Preysler admitió que necesita cierta preparación para estos paseos: «Yo necesito saberlo con una hora de antelación. Me gusta tomarme un café, vestirme, pensar a dónde vamos a ir». Esta confesión dejó entrever que, mientras Íñigo parece ser más espontáneo y activo, Tamara valora más la planificación y el disfrute pausado de las actividades en pareja.

‘El Hormiguero’ destapa el lado más humano de Tamara Falcó

La conversación en ‘El Hormiguero’ también tocó otro tema relevante: las vacaciones en pareja y la importancia del tiempo individual. Nuria Roca y Juan del Val, colaboradores habituales del programa, compartieron que durante este verano pasaron algunos días de sus vacaciones por separado, algo que les resultó beneficioso. Esta reflexión llevó a Tamara Falcó a meditar sobre si le gustaría experimentar algo similar con Íñigo Onieva.

Tamara, quien pasó gran parte del verano viajando con su marido por distintas partes del mundo, no fue capaz de responder con claridad si disfrutaría de unas vacaciones separada de Íñigo. Sin embargo, mencionó el ejemplo de su hermana Ana Boyer y su esposo, el tenista Fernando Verdasco, quienes no suelen separarse y «les va fenomenal».

«Creo que depende de la pareja. Hay personas que necesitan más espacio y otras que no. Mi hermana y su marido no se separan ni un minuto y están muy bien así», reflexionó Tamara. En más de una ocasión ha reconocido que su matrimonio está lejos de ser perfecto, pero cree que el amor puede superar cualquier obstáculo.

La marquesa pone fin a sus vacaciones estivales

Después de un verano espectacular en lugares de ensueño como las Maldivas, la vuelta a la rutina ha sido un desafío para Tamara Falcó. Durante las vacaciones, la pareja compartió en redes sociales imágenes que mostraban su experiencia de ensueño en playas de aguas cristalinas y actividades aventureras, como el submarinismo, donde incluso nadaron junto a tortugas y tiburones. Estas semanas alejados del ajetreo mediático parecieron ser un bálsamo para ambos, pero el regreso a la vida cotidiana y a las exigencias profesionales ha traído consigo nuevos retos.

Falcó también enfrentó momentos difíciles, como el repentino fallecimiento de su amiga Caritina Goyanes, que añadió un toque de tristeza al final de sus vacaciones. A pesar de las alegrías vividas durante el verano, la marquesa de Griñón ahora debe lidiar con la presión del regreso al trabajo. Recordemos que no solo trabaja en ‘El Hormiguero’, también es uno de los miembros del jurado de ‘Got Talent’.