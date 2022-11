Emma Corrin (‘The Crown’) pide que desaparezcan las categorías por género en los premios

La industria del entretenimiento lleva reestructurándose de manera drástica en los últimos años. Desde la aparición de más directoras y guionistas en los principales títulos de Hollywood, hasta una variedad racial significativa en todos los campos de representación. Esto de momento, no ha llegado a los principales premios del año, pero sí a algunos certámenes como la Berlinale, donde se eliminaron por ejemplo las categorías por género en el campo de la interpretación. Una cuestión con la que se ha posicionado la actriz de The Crown, Emma Corrin.

La ganadora de un Globo de Oro a Mejor Actriz y nominada al Premio Emmy siente que los premios no la representan demasiado, especialmente al sentirse una persona que utiliza los pronombres no binarios. Corrin ha sido la Princesa de Gales en la ficción de la BBC distribuida por Netflix y además del Emmy y los Globos de Oro, también estuvo nominada en los Premios Laurence Olivier del teatro. Ahora en una entrevista con BBC News, la intérprete ha explicado su visión de esa diferenciación por género: “Espero un futuro en el que eso suceda. No creo que las categorías sean lo suficientemente inclusivas en este momento. Se trata de que todos puedan sentirse reconocidos y representados. Es difícil para mí en este momento tratar de justificar en mi cabeza ser no binario y estar nominado en categorías femeninas”.

Emma Corrin siguió criticando y reclamando unos premios relevantes más inclusivos. “Cuando se trata de categorías ¿necesitamos especificar si está nominado para un papel femenino o masculino?”, seguía argumentando la británica. La inglesa cree que los organismos que controlan los premios deben comenzar a considerar brindar una representación más amplia de la comunidad. “Puedes discutir los premios y la representación allí pero realmente la conversación debe ser sobre tener más representación en el material en sí, en el contenido que estamos viendo para las personas no binarias, para las personas queer y para las personas trans”, terminaba de explicar Corrin.

Aparte de su presencia televisiva, Corrin apareció recientemente en My Policeman junto a Harry Styles y en el drama romántico de Netflix, Lady Chatterley’s Lover. En el futuro estrenara la miniserie de misterio Retreat, junto a Harris Dickinson y Clive Owen. ¿Desaparecerán los géneros de las categorías interpretativas en el futuro? Todo parece indicar que por el propio bien de la industria, es difícil que se aúnen demasiado las categorías o que, por el contrario, se creen más.