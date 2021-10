La actriz y directora Elizabeth Banks debutó detrás de las cámaras con la secuela de Dando la nota, la comedia musical protagonizada por Anna Kendrick. Cuatro años más tarde se pondría a los mandos del intento de reboot de Los ángeles de Charlie que, desgraciadamente fue tanto un fracaso comercial como por parte de la crítica. Ahora, con su último proyecto Cocaine bear busca redimir su accidentada carrera en la dirección a través de una historia basada en hechos reales.

El coproductor Chris Miller comunicó vía Twitter que el thriller de Banks había finalizado su rodaje, felicitando a la propia directora y a Irlanda por acoger la producción y por “duplicarse como los bosques de Estados Unidos”. La trama es algo surrealista, pero no es ninguna broma pues sucedió de verdad en 1985. Un oso negro americano fue encontrado muerto después de haber ingerido una bolsa con 30 kilos de cocaína. La sustancia pertenecía al narcotraficante de drogas y ex oficial de narcóticos llamado Andrew Thorton, quien dejó abandonado el cargamento.

Big congrats to @ElizabethBanks & her team, amazing cast & crew, on wrapping principal photography of COCAINE BEAR!

And thanks to beautiful 🇮🇪 for doubling as the US woods. We’ll have to digitally erase all the leprechauns & Aos Sí fairies. pic.twitter.com/4qR7RalDcv

— Christopher Miller (@chrizmillr) October 16, 2021