El director Cary Fukunaga acusado de comportamiento inapropiado durante el rodaje de ‘Masters of the air’

El cineasta Cary Fukunaga ha sido acusado hace algunas horas de comportamiento inapropiado en el set de rodaje y de abusar de su poder para crear relaciones con mujeres más jóvenes que él, según unas acusaciones anónimas vertidas a la revista Rolling Stone. Estas fuentes revelan que durante el rodaje de Masters of the Air, una miniserie para Apple TV +, Fukunaga habría cometido un “abuso de poder absoluto y claro” en esta producción en la que ejerce de director. Sin embargo, el propio realizador junto a su abogado Michael Plonsker han emitido una declaración, en la que se niega la susodicha información:

“No hay nada lascivo en buscar amistades o relaciones románticas consensuadas con mujeres”, señala el escrito presentado por Plonsker, en el que por supuesto se expresa que nadie en el rodaje ha expresado esas acusaciones al director: “Nadie nunca, ni una sola vez expreso tales sentimientos a Fukunaga. Él crea un ambiente e trabajo que es creativo, colaborativo y acogedor para todos”.

Aparte de lo sucedido ahora en el rodaje de Masters of the Air, Cary Fukunaga se enfrenta todavía a las acusaciones de la actriz y patinadora Rachelle Vingerb que conoció al director cuando tenía 18 años. Vingerb tiene ahora 23 y mantiene que “no le importan las mujeres” y que simplemente las traumatiza, apuntando a que ha hablado con varias chicas que han tenido experiencias negativas con Fukunaga. La actriz y el director se conocieron el día siguiente a que ella cumpliese los 18, cuando un director de casting se le acercó para proponerle grabar un anuncio que el director de True detective dirigía. Vingerb agregó que Fukunaga le pidió que fingiera que era su sobrina cuando estaban juntos en público.

Posteriormente en un comunicado, el abogado confirmo esta relación alegando que las opiniones vertidas sobre el cineasta se derivan de una ruptura en la que ella no quedó contenta: “Tuvo una relación romántica muy breve y consensuada con (Vinberg) que terminó. Claramente no está contenta con el Sr. Fukunaga, pero como todos saben, las relaciones terminan constantemente y muchas veces una persona (o ambas) son infelices”. Las acusaciones siguen una larga lista que se remonta incluso hasta Maniac, la serie de Netflix que Fukunaga estrenó en 2018. Cailin y Hannah Loesch, las actrices gemelas que participaron en la producción, escribieron en un blog lo mal que les hizo sentir el director cuando este las involucró en una relación cuando ambas tenían 20 años mientras rodaban la serie. Aunque las dos matizan en su escrito conjunto que el director no hizo nada ilegal:

“No fuimos violadas, despedidas de un trabajo ni obligadas a hacer nada físico en contra de nuestra voluntad (…) Entonces ¿por qué duele tanto ahora ver a este hombre, del que nos alejamos voluntariamente, apuntalado como el creador honorable que aportó un ‘giro feminista’ muy necesario a una franquicia cinematográfica icónica?” (en referencia a los cambios realizados por Fukunaga en Sin tiempo para morir).

Las acusaciones de diferentes mujeres se suceden contra Fukunaga, quien aunque en un principio ha tenido un comportamiento inadecuado con diversas mujeres, ninguno de ellos parece haber derivado en una denuncia sobre algún acto delictivo o ilegal, pero en la época en la que no encontramos, los métodos de trabajo y las relaciones interpersonales han cambiado para bien en la industria y esto, podría derivar en que el director de Sin tiempo para morir sea apartado durante un tiempo de la primera línea de Hollywood.