A día de hoy, la actriz Diane Kruger es conocida en todo el mundo. Formó parte de los Malditos bastardos de Quentin Tarantino y también participó en las dos entregas de aventuras de La búsqueda, entre otros múltiples proyectos internacionales. Sin embargo, en 2004 era una auténtica desconocida, antes de protagonizar la cinta que impulsaría su carrera. Hablamos de Troya, la adaptación de la obra de Homero que contó con un casting espectacular, que incluía a Brad Pitt, Eric Bana y Orlando Bloom. A pesar de que esta epopeya griega llegó a recaudar casi 500 millones de dólares en todo el mundo, Kruger no guarda un buen recuerdo del casting y prueba de cámara que tuvo que hacer para optar al papel.

“Recuerdo hacer pruebas para Troya y tener que ir disfrazada al director del estudio”, contaba la actriz a Variety, que además apuntaba como la miraron de arriba abajo hasta preguntarle “¿Por qué crees que deberías tocar esto?”. Kruger no quiso nombrar al ejecutivo de Warner con el que tuvo el momento incómodo, pero recordó que aceptó ese tipo de situaciones como inherentes en el negocio de la industria: “Me han puesto en situaciones que eran tan inapropiadas e incómodas. Creo que cuando comencé sentí que así es como es. Así es Hollywood. Además, vengo del modelaje, y créanme, tienen sus momentos”.

La intérprete germana apuntó que se encontró con los Weinstein de este mundo “desde el principio” y que parte de esas experiencias pasadas la llevaron a unirse a la serie Swimming with Sharks, cuya trama gira en torno a ese lado oscuro del sistema de estudio. Kruger señaló una escena en particular de esta serie en la que su personaje se ve obligada a realizar un acto sexual con una enfermera frente a su jefe, interpretado por Donald Sutherland. “Grabar esa escena fue sólo un recordatorio de lo repugnante y aceptable que era el mal comportamiento en un momento determinado en nuestra sociedad, no sólo en Hollywood”, apuntaba su protagonista.

En el horizonte, Diane Kruger tiene pendiente el estreno de tres producciones. First love, una cinta romántica dirigida por A.J. Edwards, Out of Blue, una historia de suspense dirigida por Neil LaBute y Marlowe, la última adaptación de Neil Jordan. Actualmente se encuentra rodando Joika, la historia de una bailarina de ballet americana que es aceptada en la prestigiosa academia Bolshoi de Moscú.