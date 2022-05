Descubre todos los estrenos de series del 23 al 29 de mayo

La última semana de mayo del 23 al 29 se estrenan en las plataformas de streaming nuevas series. Estrenos tan esperados como Manayek, la cuarta temporada de Strangers Things, I Love That You, Wu-Tang: An American Saga, Papás por encargo y Obi-Wan Kenobi, entre otras.

Martes, 24 de mayo

Manayek

Filmin acaba de estrenar esta serie cuyo protagonista es Izzy Bachar, un investigador de asuntos internos de la policía que descubre justo antes de jubilarse que su viejo amigo Barak, un alto oficial del cuerpo, está acusado de corrupción. Su vida después de este descubrimiento cambiará para siempre.

Miércoles, 25 de mayo

I Love That You

Movistar Plus+ estrena esta comedia inspirada en la vida real de Vanessa Bayer que fue miembro del reparto de Saturday Night Live entre 2010 y 2017. Cuenta la vida de Joanna Gold, una joven que sueña con convertirse en presentadora de un canal de teletienda. Esta chica sufrió cáncer y ahora se ha independizado de sus padres, está empezando una relación nueva y acaba de comenzar una relación d amistad con Jackie, una estrella de la televisión.

Wu-Tang: An American Saga

Disney+ estrena esta serie ambientada a principios de los 90 en Nueva York en el momento de la epidemia de crack. La serie cuenta la formación del grupo de rap Wu-Tang Clan, una visión de Bobby Diggs, alias The RZA. Su objetivo era unir a una docena de jóvenes negros que se convertiría en la más improbable de las historias del éxito americano.

Papás por encargo

Disney+ estrena esta comedia dramática mexicana protagoniza por la joven California, que en su 13 cumpleaños recibe un regalo inesperado: la llave de una furgoneta. Ella se la regala su madre Itzel, quien misteriosamente desapareció hace muchos años y ahora quiere volver a ver a su hija. Los tres padres adoptivos de California, Miguel, Morgan y Diego, no están de acuerdo con el plan, pero se dan cuenta de que haría feliz a California.

Fantasy Island

AXN White estrena esta serie cuya acción transcurre en un complejo turístico de lujo, donde cualquier fantasía solicitada por los huéspedes se cumple, aunque casi nunca resulta como se espera. Elena Roarke es una descendiente del emblemático Sr. Roarke y la administradora de esta misteriosa isla.

Jueves, 26 de mayo

Pretty Hard Cases Temporada 2

COSMO estrena la segunda temporada de esta serie en la que las detectives Samantha Wazowski y Kelly Duff se enfrentan a un complejo momento vital y profesional. En el trabajo se complementan para resolver crímenes y perseguir la corrupción. En casa, Sam trata de construir una nueva vida sentimental con Naz aunque todo se ve interrumpido con la llegada de su madre a Toronto. Por otro lado, Kelly se ve sorprendida cuando un ex con el que tiene sentimientos encontrados vuelve a su vida.

Viernes, 27 de mayo

Obi-Wan Kenobi

Disney+ estrena esta serie que comienza 10 años después de los dramáticos acontecimientos de Star Wars: La venganza de los Sith, donde Obi-Wan Kenobi tuvo que hacer frente a su mayor derrota, la corrupción y caída de su mejor amigo Jedi, Anakin Skywalker, que se convirtió al lado oscuro como Darth Vader. Ewan McGregor interpreta al jedi y Hayden Christesen a Darth Vader.

Stranger Things Temporada 4

Netflix estrena la cuarta temporada de esta serie que se estrena dividida en dos partes: la primera llegará el 27 de mayo y la segunda, el 1 de julio. La serie ya está renovada para una quinta y última temporada. La historia se retoma seis meses después de la batalla en el centro comercial Starcourt, que trajo terror y destrucción a Hawkins. Nuestro grupo de amigos está separado por primera vez y tiene que afrontar las problemas del instituto. En este momento surge una nueva amenaza sobrenatural que representa un horrible misterio que, si consiguen resolver, podría poner fin a los horrores del Upside Down.

Domingo, 29 de mayo

Yo maté a mi marido

Calle 13 estrena esta serie que cuenta la historia de Anna, una mujer que lleva años sufriendo los malos tratos de su marido y al final comete un acto terrible. El día del juicio por asesinato todo se le viene abajo al descubrir que su marido está vivo y su hijo está en peligro y se da cuenta de que lo único que puede hacer es huir.