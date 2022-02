Llegamos al ecuador del mes de febrero y las plataformas de streaming lanzan sus estrenos de series para la semana de 14 al 20 de febrero. Destacan algunos como Fidelidad, Furia, Como peces dorados, Cielo grande, Alguien está mintiendo, la segunda temporada de State of the Union y la de El joven Wallander y la cuarta entrega de la comedia The Marvelous Mrs. Maisel.

Lunes, 14 de febrero

Fidelidad

Netflix estrena esta serie italiana protagonizada por un matrimonio joven que es feliz hasta que debido a un problema se pone en entredicho la fidelidad del marido. Todo se complica en su relación desde ese momento.

State of the Union Temporada 2

HBO Max la segunda temporada de esta serie protagonizada por Brendan Gleeson y Patricia Clarkson. Una ficción creada por Nick Hornby y Stephen Frears, ambientada en los Estados Unidos.

Como peces dorados

Netflix estrena esta serie basada en un manga de Kurosawa R. que está ambientada en un lujoso bloque de edificios en el que seis mujeres infelices en su matrimonio acaban dejándose seducir por sus infidelidades.

Martes, 15 de febrero

Furia

Filmin estrena este thriller en el que dos agentes encubiertos deben librar una batalla a contrarreloj para evitar que una banda terrorista de extrema derecha provoque una catástrofe de grandes dimensiones en una Europa en la que el odio se está extendiendo.

Miércoles, 16 de febrero

Cielo grande

Netflix estrena esta original serie ambientada en un remoto resort de Argentina. Allí se vuelve a instaurar una competición de wakeboarding que atrae la atención de Steffi, deportista mexicana decidida a descubrir un secreto familiar.

Jueves, 17 de febrero

El joven Wallander Temporada 2

Netflix estrena la segunda temporada esta serie basada en el bestseller del escritor Henning Mankell. En esta entrega se centra en el origen del detective Kurt Wallander cuando era un joven veinteañero que vivía en Suecia.

Viernes, 18 de febrero

The Marvelous Mrs. Maisel Temporada 4

Amazon Prime Video estrena la cuarta temporada de esta serie que ha llegado a 1960 y se respiran nuevos cambios. Midge encuentra un trabajo que le permite total libertad creativa, pero los lugares a los va, crea una brecha entre ella y su familia y amigos.

Space Force Temporada 2

Netflix estrena la segunda temporada de esta comedia de Steve Carell y el guionista de The Office Greg Daniels. La serie se centra en la idea de crear una división espacial de Donald Trump en el ejército de EEUU. Junto a Carell, un reparto de lujo con nombres como los de John Malkovich, Lisa Kudrow, Noah Emmerich y Fred Willard.

Separación

AppleTV+ estrena esta serie que está protagonizada por Mark Scout (Adam Scott), el director de un grupo de oficinistas sometidos a un proceso quirúrgico para separar sus recuerdos laborales de los de sus vidas personales. Además de Adam Scott, en el reparto están los actores r Patricia Arquette, John Turturro, Britt Lower, Zach Cherry, Dichen Lachman, Jen Tullock, Tramell Tillman, Michael Chernus y Christopher Walken.

Alguien está mintiendo

Netflix estrena esta serie en la que debido a un castigo cinco alumnos de instituto que no tienen nada que ver deben estar juntos. Un asesinato y diversos secreto los mantendrá unidos durante un misterioso juego de gato y ratón.

The Last Original Gangster Temporada 4

TNT estrena la cuarta temporada de esta serie protagonizada por Tracy Morgan que interpreta a Tray, un gánster de Brooklyn que es puesto en libertad por buena conducta tras 15 años de cárcel. Al salir comienza a descubrir que el barrio de Brooklyn y la vida que recordaba han cambiado radicalmente en todo este tiempo. Además su antigua novia Shay (Tiffany Hadish) se ha casado con un tipo blanco que le ayuda a criar a sus dos hijos que, curiosamente, se parecen mucho a Tray.