¿Cuánto cuesta hacer cada programa de ‘La familia de la tele’? Éste es el dinero que pagará RTVE

El próximo martes 22 de abril se estrenará La familia de la tele en TVE. El nuevo programa para las tardes de La 1 contará con gran parte del equipo de Sálvame (Telecinco). María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand son los presentadores además de contar con Belén Esteban como colaboradora estrella. Habrá una gran cantidad de colaboradores tales como Lydia Lozano, Núria Marín, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Carlota Corredera, Silvia Taulés, Chelo García- Cortés, Martín Bianchi, Raúl Rodríguez, Marta Riesco y Javier de Hoyos. ¿Cuánto nos costará a los españoles este nuevo espacio? RTVE, a través del portal de transparencia, ha dado la cifra exacta de lo que ha pagado a la productora La Osa (antes, La fábrica de la tele) por las 65 emisiones que se han firmado. Eso sí, el ente público no ha especificado cuánto cobrarán los presentadores y los colaboradores. Su excusa es que, al tratarse de una empresa externa al ente, no tienen por qué informar de los sueldos de los empleados. Eso no debería ser así pero TVE está intentando, por todos los medios, ocultar ciertos datos de este programa. ¿Por qué? Porque La familia de la tele representa el peligro que que se está viviendo ahora en la cadena pública.

La familia de la tele llega el 22 de abril a La 1. Su incorporación a RTVE ha supuesto, indirectamente, la cancelación de la exitosa telenovela La Moderna y el desplazamiento de El Cazador, que será relegado a La 2, a pesar de llevar más de cinco años en antena en La 1 con buenos resultados.

¿Cuánto costará ‘La familia de la Tele’?

Según ha informado RTVE, La familia de la tele ha supuesto el pago de 5.310.414 euros a La Osa Producciones, que distribuye en salarios y gastos de producción. ¿Qué significa esto? Que el ente público no va a desvelar los sueldos de Belén Esteban, Inés Hernand o María Patiño.

Se han firmado 65 entregas, es decir, 13 semanas (casi cuatro meses)

por lo que el coste por programa será de 81.500 euros.

Lo que significa ‘La familia de la tele’: el control sanchista en TVE

Hay que darse cuenta de la gravedad de la situación. Da igual si te cae bien Belén Esteban o si eras un amante de Sálvame y lo echabas de menos. El conflicto va más a allá y como estábamos hablando de una cadena pública, se trata de problema político. Expliquemos brevemente el porqué.

José Pablo López es el hombre elegido por José Miguel Conteras y Pedro Sánchez para reinar en RTVE como presidente, consiguió que el Congreso de los Diputados le otorgara plenos poderes, con la mayoría más exigua que antes del cambio de una Ley hecha a medida. Después fichó como número 2 y responsable de Contenidos de la cadena a Sergio Calderón, quien ostentaba ese mismo cargo como empleado de Fabricantes Studio, responsable además de Comunicación de la empresa ahora rebautizada como La Osa Producciones Audiovisuales (LOPA). Luego, Calderón, fue nombrado director de TVE.

¿Qué significa todo esto? Nunca antes en la historia un presidente de RTVE ha tenido tanto poder. El hecho de que este señor (que fue despedido como director de contenidos de TVE por querer fichar a Broncano y luego consiguió la presidencia a dedo) pueda colocar a sus amigos (a todos) con dinero público y sin que nadie le cuestione, es lo contrario a un sistema democrático. Se puede hacer en una empresa privada, por supuesto, en una pública, no debería.

Para los que digan que no es para tanto porque sean arcanos a la ideología del gobierno habría que recordarles que cuando el PSOE deje la Moncloa, tendrá el control total de RTVE, puesto que ya está hecha la ley que lo permite. Es muy grave.

Es gracioso que, hace años, en TVE eran muchos los que miraban desde la superioridad programas como Sálvame. «Telebasura», lo llamaban. Ahora, la «telebasura» es la televisión de Sánchez y no sólo por los contenidos.