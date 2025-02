Christian Gálvez destapa «lo que se rumorea» de David Broncano y TVE «en el mundo de la tele»

Christian Gálvez ha desvelado lo que se «lo que se rumorea» de David Broncano y TVE «en el mundo de la tele». El presentador de Mediaset España ha hablado de las condiciones que la cadena pública le puso al conductor de La Revuelta antes de firmar un contrato por 28 millones de euros por dos temporadas en antena. Además, Gálvez ha hablado de la guerra entre Pablo Motos y Broncano. Del primero ha dicho que: «Tiene una fórmula y le sigue funcionando… Y le funciona muy bien». Además ha contestado a la pregunta del millón: ¿A cuál de los dos presentadores prefiere? Por otro lado, Christian Gálvez también ha debatido sobre su ideología política.

Lo que se rumorea de Broncano

Christian Gálvez, uno de los rostros más populares de Mediaset España y, durante años, el rostro oficial de Pasapalabra (antes de que el espacio desapareciera de la parrilla de Telecinco y terminase en la de Antena 3) ha concedido una entrevista en la que ha hablado, entre otras cosas, de los dos presentadores del momento: Pablo Motos y David Broncano. «Motos tiene una fórmula y le sigue funcionando.. Y le funciona muy bien”, ha confesado Gálvez sobre el conductor de El Hormiguero, programa que lucha a diario con La Revuelta por la audiencia.

Christian Gálvez ha contado además, los rumores sobre el contrato de Broncano con TVE: «Me consta que cuando Broncano recibe la oferta y se va a La 1, a veces te ponen unas cláusulas de: oye, si el programa hace menos de esta audiencia, chao. Igual me estoy equivocando, pero lo que me ha llegado a mí, y lo que se rumorea en el mundo de la tele, tampoco puedo apostar mi mano derecha, es que mínimo le pedían un seis. Por ahora está haciendo 14, 15, 16, 17. Entonces… es muy fácil lanzarte a donde tira el futbolista cuando has visto el penalti después».

En la entrevista, concedida para el podcast Vaya vaina, le han preguntado al presentador si prefiere a Broncano o a Motos y él ha contestado: «Ehhhh… Christian Gálvez». Pero tras esto, el marido de Patricia Pardo ha comparado a ambos comunicadores con Messi y Cristiano Ronaldo: «A ver… Cristiano me parece un atleta individual espectacular y Messi me parece un jugador de equipo. Si los junto a los dos tengo el jugador perfecto».

La ideología de Christian Gálvez

En el mencionado podcast también se ha hablado del día en el que Gálvez apoyó a Isabel Díaz Ayuso después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid asegurara que el Gobierno quiere terminar con las Navidades. «Creo que hay intereses en politizar la Navidad. ¿Qué coño? Sí, sí, claro que se quieren cargar la Navidad. Estoy de acuerdo con Ayuso. Me mojo. Sí. Que piensen de mí lo que les dé la gana», dijo Gálvez en diciembre de 2024.

Meses más tarde, el presentador ha reflexionado y ha dicho: «Yo no he apoyado a nadie. Publico una novela sobre Jesús de Nazaret y yo no he apoyado a nadie, he dicho que estoy de acuerdo con una declaración. Ya está. Y ya se te tilda de una ideología. Ya eres facha. ¡No!».