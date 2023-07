‘Castigo’, la serie de suspense de Ferdinand von Schirach que estrena Filmin

Otro de los estrenos más esperados de la semana es la serie Castigo que llega a Filmin el martes 11 de julio. Una intrigante serie escrita por el maestro del true crime alemán Ferdinand von Schirach y dirigida por algunos de los cineastas alemanes más prestigiosos del momento.

Castigo está compuesta por seis relatos breves del escritor alemán Ferdinand Von Schirach. Cada uno de los episodios que se pueden ver en Filmin ha sido dirigido por un conocido cineasta alemán entre los que destacan Oliver Hirschbiegel (El hundimiento) o David Wnendt (Ha vuelto). También han dirigido algunos episodios Mia Spengler, Patrick Vollrath y Hüseyin Tabak.

Ferdinard Von Schirach es un conocido escritor y abogado alemán que ha trabajado en algunos de los casos más mediáticos en su país, como los de Norbert Juretzko o Günter Schabowski. En 2009 publicó Crimen su primer libro de relatos basados en casos reales.

Seis historias diferentes

La serie Castigo es una especie de Black Mirror del mundo de la justicia para algunas de las personas que la ha visto. Una serie basada en los cuentos cortos de Ferdinand von Schirach que no deja a nadie indiferente. Una serie no apta para personas sensibles ya que las historias que cuenta son bastante duras ya que se sumerge en casos muy complejos relacionados con temas tan sensibles como el tráfico de personas, crueles asesinatos o el maltrato de una mujer.

Cuenta con seis episodios entre los que destaca el dirigido por Oliver Hirschbiegel: El buzo (The Diver). Esta historia tiene lugar en una pequeña ciudad profundamente religiosa de Baviera y gira en torno a un fetiche inusual que lleva a la muerte. También sorprende la trama de Un día azul claro (A Light Blue Day) que ha sido dirigida por David Wnendt y que cuenta la historia de una mujer que asumió la responsabilidad de la muerte de su hijo para proteger a su esposo. Luego descubre que la muerte del niño no fue, como le había dicho su esposo, un accidente.

Las otras cuatro historias son El jurado (The Juror) de Mia Spengler, La espina (The Thorn) de Hüseyin Tabak, La casa del lago (The Lake House) de Patrick Vollrath y Subotnik de Helene Hegemann. Una brillante propuesta de Filmin para este mes de julio que destaca por su calidad pero también por la complejidad de sus seis historias.

Entre los actores que protagonizan los seis episodios están Hans Löw, Cosmina Stratan, Sahin Eryilmaz, Rainer Reiners, Christian Hockenbrink, Katrin Filzen, Odine Johne y Vinzenz Wagner, entre otros.