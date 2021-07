La tecnología en el cine avanza a pasos agigantados sin sorprender tanto como antaño. Circunstancia que lleva a que el espectador no se sorprenda con los efectos especiales después de haber visto cintas como Avatar, Star Wars o Interstellar. Pero una de las aplicaciones tecnológicas de efectos especiales que más han avanzado es la sustitución facial, que ha servido por ejemplo para rejuvenecer los rostros de Joe Pesci y Robert De Niro en El irlandés de Martin Scorsese o incluso, para traer de vuelta a la vida a Peter Cushing como el almirante Tarkin en Rogue One. Esto plantea muchas posibilidades a nivel de narrativa en una saga como es el caso de que desgraciadamente no puede aparecer un actor. Pero ¿está bien volver a traer el rostro de un fallecido solo por la satisfacción de verlo en la gran pantalla? Justin Lin, al estar la saga llegando a su fin, sí que se ha planteado traer de vuelta a Paul Walker para Fast and Furious 10.

Paul Walker desgraciadamente falleció hace ocho años, dejando un hueco imborrable en el corazón de los fans de la saga y de su reparto, sobre todo en el corazón de su protagonista Vin Diesel. En Fast and Furious 7 tuvo una despedida muy emotiva, pero ahora estando tan cerca la conclusión de la saga, el director de 5 entregas (incluyendo esta última) Justin Lin confiesa haberse planteado traer de vuelta a Paul Walker y su personaje Brian O´Conner. En una entrevista para el medio CinePop, el director no podía obviar la importancia que tienen en la franquicia tanto el actor como su rol: “Obviamente, Paul y también Brian son una parte tan importante, él es el corazón y el alma de cómo podemos seguir adelante, y eso es algo que me tomo muy en serio y en lo que pienso todos los días”.

“A medida que nos acercamos a nuestro capítulo final, es una conversación que estoy teniendo y trato de ser lo más respetuoso en la forma en que lo abordamos, y puedo decirles que todos los días siento que estoy regresando constantemente y adelante, y es un discurso constante” decía Lin a la vez que aseguraba querer respetar la decisión que se tomó de dejar vivo al personaje y apartarlo de la historia principal. “Es algo en lo que tengo que sentirme bien y tener confianza en lo que sea que esperemos que terminemos haciendo”, concluía. No parece que esté en los planes iniciales, pero con la aprobación de la familia y creado desde el respeto es posible generar una secuencia tributo a la vez que se termina ese largo recorrido que ha sido la franquicia de Fast and Furious.