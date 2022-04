La serie Peaky Blinders se ha convertido en uno de los grandes éxitos de Netflix. Una serie que ha sido vista por millones de personas y de la que en España se va a estrenar la temporada 6 y única el 10 de junio. El creador de la serie es Steven Knight, un escritor británico conocido por producciones como Shutter Island y por ser uno de los creadores del show televisivo Who Wants to Be a Millionaire?, un programa que ha tenido múltiples versiones en varios países. La serie Taboo del mismo creador se estrenó hace 5 años y ahora se está convirtiendo en toda una sorpresa.

Otra serie de Stephen Knight

Antes de sus dos producciones más conocidas se estrenó en 2017 Taboo que es una serie creada por Steven Knight. La serie ha sido producida por Scott Free London y Hardy Son & Baker para su transmisión en BBC One y FX. Kristoffer Nyholm y Anders Engström dirigieron los primeros cuatro episodios de la serie, mientras que la música fue compuesta por Max Richter. Taboo está basada en la historia escrita por Tom y Chips Hardy.

Taboo fue primero emitida por BBC One en Reino Unido y por FX en Estados Unidos. Aquí en España se estrenó en 2017 en HBO, pero como no tuvo mucho éxito ahora está en Netflix. Por ahora solo se puede ver una temporada de 8 episodios de una hora.

El regreso de un aventurero

El protagonista de Taboo, la serie que se puede ver en Netflix, es el aventurero James Keziah Delaney que ha sido dado por muerto en África. James regresa a Inglaterra en 1814 después de pasar doce años en el país para heredar el imperio comercial ya que acaba de fallecer su padre.

Según la sinopsis de la serie: “Dado por muerto, regresa a su hogar en Londres desde África para heredar lo que queda del imperio naviero de su padre y tratar de reconstruir su vida por sí mismo. Pero el legado de su padre es un cáliz envenenado, y con enemigos acechando en cada rincón oscuro, James debe navegar por territorios cada vez más complejos para evitar su propia sentencia de muerte. Rodeada de conspiración, asesinato y traición, un oscuro misterio familiar se desarrolla en una historia combustible de amor y traición”

Muchas personas desean convertir su retorno en una pesadilla ,entre otras cosas, James robó catorce diamantes y se los llevó del continente africano. Además, la serie está ambientado en un momento muy complicado como es la guerra entre Reino Unido y Estados Unido en el estrecho de Nutka.

Un buen reparto en la serie Taboo

El protagonista de Taboo es interpretado por Tom Hardy que sorprende con su papel de James Keziah Delaney. También en el reparto están los actores David Hayman como Brace, Jonathan Pryce como Sir Stuart Strange, Oona Chaplin como Zilpha Geary, Richard Dixon comos Petlifer, Leo Bill como Wilton y Edward Hogg como Godfrey.

Además, participan actores como Ruby-May Martinwood, Jessie Buckley, Stephen Graham, Franka Potente, James Greaves, Michael Kelly, Louis Ashbourne Serkis, Jefferson Hall, Jason Watkins, Scroobius Pip y Danny Ligari, entre otros.