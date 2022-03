Vuelve ‘Peaky Blinders’ tras el largo parón que puso en jaque el rodaje

Peaky Blinders ha vuelto por todo lo alto. Tras un parón causado por el coronavirus y la inesperada muerte de una de sus protagonistas Hellen McCrory, actriz que interpretaba a la inolvidable tía Polly, la serie que es todo un éxito ha estrenado la sexta temporada: el final más esperado por los seguidores de la ficción. Sin embargo, en España todavía no hay una versión doblada, pues aquellos que quieran disfrutar en simultáneo de los nuevos episodios lo tendrán que hacer a través de la BBC.

Es necesario recalcar que, el estreno del primer capítulo de esta nueva entrega sumo 3,8 millones de espectadores. Lo que supone un nuevo récord para una de las series del momento, Peaky Blinders. Ya la pasada temporada lo vieron 3,7 millones, pero esta vez el éxito ha ido un paso más allá. Cuando se estrene en el resto de países se podrá ver a través de Netflix, pero sí se desconoce la fecha.

***Atención spoiler***

El primer episodio de la nueva temporada

En el primer capítulo de esta temporada 6 que será también la última, se explica lo que ocurre con la tía Polly -Hellen McCrory-. Un giro inesperado de los acontecimeintos a la vez que desgarrador. La escena sitúa a los telespectadores cuatro años después del final de la quinta temporada y muestra a Thomas Shelby -Cillian Murphy- lidiando con el fallido asesinato de Oswald Mosley. Nuevos escenarios, nuevas estrategias y un final que nadie se espera es lo que se verá a lo largo de la serie que se ha convertido en todo un éxito mundial.

‘Peaky Blinders’

Peaky Blinders es una serie de televisión inglesa emitida por BBC Two. Protagonizada por Cillian Murphy, se centra en una familia de gánsteres que viven en Birmingham, durante los años 20. Temidos y queridos a partes iguales se hacen con la ciudad no sin vivir trepidantes aventuras que no siempre terminan del todo bien. La trama sorprende al telespectador desde el minuto uno. Los creadores de la trama se basaron en Peaky Blinders, una banda criminal que sí existió en la citada ciudad a mediados del siglo XX. Está producida por BBC Studios, Caryn Mandabach Productions y Tiger Aspect Productions, comenzando su emisión en septiembre de 2013.

La historia fue creada por Steven Knight y dirigida por Otto Bathurst y Tom Harper. Producida por Katie Swinden y los guionistas son Steven Knight, David Leland, Stpehen Russell y Toby Finlay. Ahora, queda esperar la nueva trama para ver que ocurre con su personaje principal, ya que en la redes sociales se ha abierto un debate sobre si debe o no morir Tommy Shelby. ¿Qé pasará? Comienza la esperada cuenta atrás…