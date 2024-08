‘Asesinato para principiantes’: un crimen que no podrán resolver ni los más expertos

Ya se ha estrenado en Netflix la serie Asesinato para principiantes, un entretenimiento de calidad perfecto para las vacaciones de verano que seguro que se posiciona entre lo más visto de la plataforma de streaming. Los ingredientes son los mismos que en muchas otras ficciones (un pueblo pequeño, un crimen que resolver, una adolescente que se las da de detective, secretos inconfesables, víctimas que tal vez no lo sean tanto y tensión sexual no resuelta) pero está realiza con elegancia y cuenta con un casting estupendo aunque sólo la protagonista, Emma Meyers, es medianamente conocida (tenía un personaje principal en Miércoles). Vistos los seis capítulos de 45 minutos cada uno que componen la primera temporada podemos decir (sin spoilers) que Asesinato para principiantes es bastante digna, que es ideal para maratonear en plena ola de calor y que la puede ver prácticamente toda la familia. Un young adult decente que gustará a los fans de Por trece razones o Verónica Mars. Sólo un aviso: la resolución del crimen es mucho menos previsible de lo que cualquier aficionado a este tipo de historia puede adivinar (Es difícil que un servidor se sorprenda y aquí lo han conseguido).

Trama y datos de producción

Un lustro después de que Sal Singh asesinase a su novia Andie Bell y después se suicidara, el pueblo de Little Kilton sigue conmocionado. Aunque el caso parecer cerrado, Pip Fitz-Amobi (Emma Meyers) cree que hay mucho más detrás de ese macabro suceso, y que en realidad el culpable no es quien la policía dictaminó hace ya cinco años, a pesar de que todos los indicios apuntaban al novio.

Con este pensamiento en la cabeza, Pip comienza una investigación por su cuenta para su proyecto final de instituto, y está totalmente enfocada en encontrar al verdadero culpable del crimen. Pero si Sal no mató a Andie, eso significa que el auténtico asesino todavía camina libre por las calles de Little Kilton.

Emma Meyers contará con la inestimable ayuda de Zain Iqbal, que interpreta al hermano de Sal, Ravi. También forman parte del elenco de Asesinato para principiantes Asha Banks, Raiko Gohara, Kitty Anderson, Jude Morgan-Collie, Mathew Baynton (Wonka) y Yali Topol Margalith, entre muchos otros actores. La serie está basada en la novela súper ventas de Holly Black, quién ha escrito dos secuelas.

No todo es lo que parece

A los 15 minutos de arrancar Asesinato para principiantes señalé el televisor y dije: «¡Ese es el asesino!». No suelo equivocarme. Soy el típico listillo que se adelanta a los hechos en las tramas criminales, he visto demasiadas series y películas de este género como para que me puedan sorprender. ¿Tenía yo razón? A medias. No voy a hacer spoilers pero este nuevo estreno de Netflix me ha desafiado en un par de ocasiones y eso es algo muy de agradecer. Que nadie espere, sin embargo, unos giros históricos y alocados, no es ese tipo de ficción. Simplemente el guión se las ingenia suficientemente bien como para jugar con las expectativas. Por ejemplo, aunque sea previsible, el final del quinto episodio es fabuloso y maneja la tensión de manera impecable.

Lo mejor: el tono

Lo mejor de Asesinato para principiantes es que no es pretenciosa, no engola la voz, ni oculta sus cartas. Es una serie sobre adolescentes que resuelven crímenes, poco más. Lo bueno es que hay una labor admirable para que todo sea creíble (en eso, los ingleses son los mejores). Los personajes están bien dibujados y sus relaciones nos importan. La dirección se preocupa por la veracidad, porque el espectador sienta que ese pequeño pueblo de Inglaterra existe y que lo que sucede allí podría pasar. No va a ser la ficción del año pero te lo pasas bien.

Lo peor: no aporta gran cosa al género

Lo peor sin embargo, es la fórmula ya vista: Desde los comics de Detective Conan hasta La chica invisible, pasando por Nancy Drew, Verónica Mars o productos más locos como Élite, son infinitas las ficciones de adolescentes que juegan a ser detectives y resuelven asesinatos en vez de jugar a videojuegos como hace todo el mundo a su edad. Asesinato para principiantes, aunque tiene un estilo muy concreto, no aporta gran cosa. Además, el género de chica muerta en un pueblo pequeño debería ya estar pasado de moda, sobre todo cuando (en casi todas estas historias) siempre hay un tufillo conservador en el que la víctima tenía un pasado oculto de sexo o drogas (o ambas cosas).