Anya Taylor-Joy quiere interpretar a esta princesa Disney en una película de acción real

Después de sorprendernos con un cameo de «mucho futuro» en Dune: Parte dos y de ser una auténtica líder en el desierto con Furiosa, Anya Taylor-Joy nos ha demostrado que puede afrontar cualquier perfil interpretativo, por complejo que sea. Versatilidad que por otra parte, ya venía ejerciendo en roles del terreno del terror como La bruja o El secreto de los Marrowbone o la épica nórdica de El hombre del norte. Pero ahora, en una reciente entrevista la actriz de ascendencia argentina ha explicado que existe un género y especialmente el papel de una princesa Disney al que siempre ha querido dar vida.

A la espera de cerrar el año con su participación en la cinta de acción The Gorge, Taylor-Joy ya mira a su agenda fílmica de 2025, donde protagonizará Sacrifice, lo nuevo del cineasta griego Romain Gavras. Así y muy posiblemente, en el futuro también aparecerá recuperando su personaje en Dune: Mesías y ofreciendo su voz en una nueva ocasión para ponerse en la piel de la princesa Peach en la secuela de Super Mario Bros: la película. Aunque nada podría ser comparable a protagonizar una película de acción real (comúnmente denominadas live action) sobre un cuento de Disney . En su caso y antes del deseo personal de la ganadora del globo de Oro, las redes ya la habían propuesto para ser la futura Elsa de una hipotética cinta de «carne y hueso» sobre Frozen. Decisión que siempre ha considerado la actriz, pero que en esta ocasión parece tener más claro que nunca.

Anya Taylor-Joy es la mejor Elsa

La comparativa con la princesa mágica no deja lugar a dudas y lo cierto es que Anya Taylor-Joy y Elsa se asemejan bastante. Al menos, mucho más de lo que el gigante del entretenimiento ha reflejado en sus últimas decisiones de casting. Pero antes de ese deseo por vivir en la piel de Elsa, el sueño de la actriz estadounidense es el de por fin, hacer un musical.

«Tengo muchas ganas de hacer un musical porque estoy un poco obsesionada con mi trabajo actual. Me encanta el desafío de completar tareas imposibles. Creo que eso es increíblemente motivador para mí, por lo que la idea de poder cantar bailar y actuar al mismo tiempo me resulta realmente emocionante», explicaba la actriz. Después entró a valorar la ilusión que le haría ser Elsa en un futuro live action:

«Creo que Frozen sería genial. Disparar cubitos de hielo con las manos puede ser muy divertido. Y te conviertes en la favorita en la fiesta de cumpleaños de todos los niños. Todos mis hermanos tienen hijos ahora, así que me encantaría que pudieran decir ‘Mi tía es Elsa’. ¡Eso sería genial!’», le terminaba de explicar Taylor-Joy a la revista Vogue Hong Kong. Disney pude entonces apuntar en su agenda el nombre de la artista en su lista de candidatas si finalmente realizan una adaptación real del musical animado. Taylor-Joy únicamente ha colaborado con el estudio a través de su filial Searchlight Pictures en The Menú y con Ámsterdam para 20th Century Studios.

La fiebre por los live action

La inclinación de la casa del ratón en la última década por volver a traer a sus clásicos al formato del live action no es ningún secreto. Una tendencia auspiciada por fenómenos taquilleros como el de El Rey León de Jon Favreau o el Aladdin de Guy Ritchie. Ambas superaron los 1.000 millones de dólares en la taquilla, por lo que en el futuro más inmediato, Disney hará lo propio con Blancanieves, Lilo y Stich o la precuela sobre Mufasa. Pero ¿tiene pensado la compañía llevar el reino helado de Arendelle al campo de la acción? Por el momento no existe una confirmación real y la major, parece centrada en sacar adelante Frozen 3 y una hipotética Frozen 4. Sin embargo, dada la fama del título original de 2013, no sería nada extraña una futura apuesta por convertir a Olaf y compañía a esta moda tan lucrativa, más aún teniendo en cuenta que las dos entregas animadas han logrado aunar casi 3.000 millones de dólares en la cartelera mundial.

Desde luego, la combinación de un reclamo como es el cuento primigenio de Christian Andersen sumado a la cantidad de fans que atesora Anya Taylor-Joy podrían convertir al live action de Frozen en un auténtico filón para la recaudación global. Por el momento, para ver a grandes estrellas asumiendo papeles clásicos dentro del mágico mundo de la corporación californiana, tendremos que conformarnos con ver a Rachel Zegler y Gal Gadot en Blancanieves, el 21 de marzo de 2025.