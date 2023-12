Ángel Cristo Jr. ataca a Barbara Rey: «Un niño no tiene que ver a su madre desnuda con otro hombre»

Es el nuevo culebrón de moda en televisión. Una semana después de que el hijo de Bárbara Rey criticara a su progenitora en el estreno de ¡De Viernes!, este 1 de diciembre Ángel Cristo Jr. vuelve a Telecinco. “Un niño no tiene que ver a su madre desnuda con otro hombre”. Este es uno de los titulares del adelanto que ha publicado Mediaset de la segunda parte de la entrevista. Esta vez se centrará en la relación que mantuvo la vedette con Juan Carlos I. Por su parte, Bárbara Rey ya ha hecho saber a los medios, (a través de fuentes cercanas a ella) que su hijo no dice la verdad y da una versión alternativa de los hechos. También destacar que en la segunda entrega de ¡De viernes! aparecerá como invitado Nacho Palau. La ex pareja de Miguel Bosé no sólo hablará del cantante sino también de sus graves problemas de salud.

¡De Viernes! se estrenó el 24 de noviembre en Telecinco alcanzando un estupendo 14% de cuota de pantalla gracias, principalmente, a la expectación que había con la entrevista a Ángel Cristo Jr.. Por primera vez, el hijo de Bárbara Rey habló en público criticando a su madre, asegurando, entre otras cosas, que la actriz le trataba como un “sirviente” y que no fue buena con él. La repercusión posterior a estas confesiones fue mayúscula tanto en Telecinco como en Antena3, cadenas para las que la propia rey habló para decir que no quiere el mal para su hijo pero que detrás de la mencionada entrevista podría haber figuras poderosas que quieren hacerle daño a ella.

«Estoy unas dos horas haciendo fotos íntimas»

¡De viernes! tenía que aprovechar el tirón y por eso se ha anunciado que este viernes 1 de diciembre se emitirá la segunda parte de la entrevista a Ángel Cristo Jr. Tras narrar cómo era la vida familiar en la casa de la Moraleja, desvelar las responsabilidades que su madre cargaba sobre él o explicar cómo tenía que hacer frente al pago de las deudas de su madre, Bárbara Rey, el hijo de Ángel Cristo desvelará, con todo lujo de detalles, cómo era la relación de su madre, en ese momento, con el Rey de España, don Juan Carlos de Borbón.

«Mi madre toma la decisión de hacerle unas fotos al Rey, se esconden unas cámaras en la habitación, otra en el comedor… Estoy unas dos horas haciendo fotos íntimas… Se le entregan a mi madre entre 25 y 30 millones de pesetas, en ese momento tienes muchísimo miedo. Un niño no tiene que ver a su madre desnuda con otro hombre en ningún momento», asegura Ángel Cristo Jr. en loa avances de la entrevista.

Habla el entorno de Bárbara Rey

El jueves 30 de noviembre, en el programa de Telecinco Así es la vida se hicieron eco de estas últimas declaraciones de Ángel Cristo. El entorno de Bárbara Rey ha reaccionado desmintiéndolo todo. Makoke, colaboradora del espacio, tomó la palabra en Así es la vida tras recibir mensajes de personas muy cercanas a la vedette y transmitió su negativa.

“Me aseguran que Bárbara jamás ha estado en La casa del espía (famosa tienda de Madrid)”, aseguró Makoke, ya que se ha dicho que la actriz compró diversos artículos en este establecimiento para grabar y hacer fotos en el interior de su casa. Además, negó que le hubiera pedido a su hijo que cogiera la cámara: “Jamás hizo las fotos el hijo, quien hizo las fotos fue el hermano”.