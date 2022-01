Para Andrew Garfield, volver a repetir su personaje en Spider-Man: No way home ha sido como una especie de redención. Nada más aparece en pantalla, lo vemos con una energía increíble, dejando alguno de los momentos estelares de la cinta como es el caso del rescate en pleno vuelo de MJ. El actor, que podría estar nominado al Oscar este año por su papel en Tick, Tick Boom, mintió descaradamente a todos los fans durante meses sobre su aparición en esta reunión del multiverso. Los resultados son inmejorables, ya que la película ocupa el sexto puesto entre las que más dinero han recaudado en toda la historia. Algo que alimenta los deseos de que Garfield vuelva a tener una oportunidad como amigo y vecino de Nueva York. Ahora ha querido explicar cuáles son sus deseos para The Amazing Spider-Man 3 y su futuro encarnando al héroe arácnido.

Las inquietudes sobre su carrera se han despejado a base de trabajar con los mejores. David Fincher, Martin Scorsese, Mel Gibson…la relevancia en la industria no es una preocupación, cuando el público ya ha visto tu rostro más autoral. Ya no es el treintañero que protagonizó The Amazing Spider-man y The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro, por lo que parece un profesional más consciente. El actor contaba en el podcast Happy Sad Confused sus deseos de retomar el papel en una hipotética tercera parte:

“En términos de seguir adelante con el personaje, sí, definitivamente estoy abierto a eso, y de nuevo, tendría que ser algo único, muy especial y de servicio a la audiencia, de servicio al personaje. Creo que hay algo divertido, único, extraño e inesperado que hacer. No estoy seguro de qué es eso, pero si pudiéramos resolverlo, sería muy divertido”, se sinceraba Garfield.

Andrew Garfield sabe que detrás de su regreso hay algo “juguetón” que Sony puede hacer con su universo. ¿Podría ser el héroe que plantaría cara al Venom de Tom Hardy? Sea como fuere, lo cierto su regreso ha sido curativo: “Ese amor me ha llegado, y me ha llegado el disfrute de la gente en los teatros. Es conmovedor, lo encuentro profundamente conmovedor, porque cuando comenzamos mi segunda película de Spider-Man se desvaneció”.