Ahora que ya tiene su Oscar…¿podremos ver por fin, un James Bond de Christopher Nolan?

Ha sido a todas luces el gran nombre de los Oscar 2024. Christopher Nolan se coronó en la pasada madrugada con Oppenheimer, el biopic sobre la creación de la bomba atómica que ha cosechado hasta 7 estatuillas. Entre ellas, la de Mejor director y el gran logro de la noche, la consideración a la Mejor película. Una 96ª edición ausente de sorpresas, más allá de esa estatuilla final para Emma Stone. El filme protagonizado por Cillian Murphy también se llevó la consideración para el actor irlandés y para un Robert Downey Junior reconciliado con la profesión, tras más de una década siendo Tony Stark para Marvel. Unos premios interpretativos que no pueden opacar el brillo del cineasta británico, quien durante años ha intentado ser relevante en la alfombra roja y por fin, se ha coronado por todo lo alto. Ahora, con el cupo de reconocimiento autoral cubierto…¿puede por fin Nolan dejarse de historias grandilocuentes y dirigir de una vez por todas una película de James Bond?

La obsesión de la mayoría de los cineastas es la de en algún momento, conseguir levantar un “tío Oscar” que valore su figura tras las cámaras. Son muchos los que han estado persiguiendo y eligiendo sus proyectos en función a esta meta y repercusión y Nolan no es, ni mucho menos, una excepción. Por eso, aunque se haya coronado hace escasas horas en el Teatro Dolby de Los Ángeles, sus fans ya esperan saber cuál será el siguiente largometraje que sumirá el director de Memento y Origen. Esto, sumado a que el londinense siempre ha manifestado su deseo de ponerse al servicio narrativo de su majestad y aceptar la condición de doble cero, ha despertado ciertas ilusiones sobre una futura incursión en el legado audiovisual del escritor Ian Fleming.

Un James Bond a largo plazo

A finales del pasado 2023, se sucedieron varios rumores que situaban a Christopher Nolan en la órbita de un proyecto para realizar, dos o tres largometrajes sobre el espía más famoso de la gran pantalla. La información hablaba de que el de Westmister se habría reunido con los productores de la MGM y Amazon, en un plan que devolvería al agente Bond a los años 50, acorde a la época en el propio Fleming bautizó al personaje. Esta, era una noticia con bastante sentido, sobre todo teniendo en cuenta que el director siempre ha expresado su amor y afinidad por el rol con licencia para matar. No obstante, Nolan se apresuró en desmentirlo. “No, tristemente no, no hay nada cierto en esos rumores”, le decía en noviembre a Associated Press. Así, el responsable de la trilogía de El caballero oscuro negó la reunión, pero añadiendo ese “tristemente” que deja caer que no le importaría tener esa cita en algún momento.

Dudamos que Christopher Nolan aceptase dirigir una única película de James Bond y conociendo su amor hacia el rol y su herencia cultural, al menos intentaría crear una trilogía con cuerpo y peso.

Está a favor de las franquicias

Otro punto que hace plantearnos esa necesidad de Nolan hacia la dirección de James Bond es su respeto al mundo de las franquicias, a pesar de estar un poco al otro extremo como creador. Menos cuando adaptó los filmes de Batman, el director siempre ha intentado crear historias originales, alejadas de marcas o franquicias preexistentes. Ahí están la propia Origen, Dunkerque o Tenet.

Por eso, sabemos que no existe una reticencia hacia el modelo de explotación comercial que tanto obsesiona al terreno de la industria. Nuevamente a Associated press, el realizador dejó muy claro que en el mercado existe un equilibrio que precisa de las historias franquiciadas: “Siempre Hay un equilibrio en Hollywood entre títulos establecidos que pueden asegurar un retorno de la audiencia y darle a la gente más de lo que quieren; eso siempre ha sido una gran parte de la economía de Hollywood y sirve para financiar la realización y distribución de muchos otros tipos de películas”. Así que si el mismo Nolan opina que esta es una coexistencia necesaria…¿por qué no iba a volver a aplicarla en su futura filmografía?

La influencia en la obra de Christopher Nolan

El interés de Nolan en el imaginario del mundo del espionaje y de la figura de Bond, se palpa ya en su propia obra. Concretamente, para él es muy relevante Al servicio de su majestad. Una inspiración que puede apreciarse en el último nivel de sueño de Origen, en los trajes de Tenet o en la primera secuencia del avión de El caballero oscuro: la Leyenda renace.

Y vosotros, ¿Creéis que Christopher Nolan es mejor director para acometer el regreso de 007 al cine?