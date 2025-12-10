Netflix ha puesto en marcha la cuenta regresiva para decir adiós a uno de los títulos más aclamados y premiados de su catálogo. Los suscriptores de la plataforma tienen apenas unas horas para disfrutar por última vez de Gravity, la película que no sólo conquistó a la crítica con siete estatuillas de la Academia, sino que también se ganó el corazón del público.

Se trata de un viaje cinematográfico que, desde su estreno, se consolidó como una de las experiencias más intensas y memorables de la ciencia ficción moderna. La cinta, reconocida por su maestría técnica y su profunda carga emocional, dejará de estar disponible hoy, miércoles 11 de diciembre.

La película, dirigida por el aclamado director mexicano Alfonso Cuarón, se despidió de la cartelera con una impresionante recaudación global de más de 723 millones de dólares, habiendo contado con un presupuesto inicial de 100 millones de dólares. Aunque su recorrido en cines fue apoteósico, el reconocimiento definitivo llegó en la temporada de premios.

Un palmarés estelar

Su arrollador éxito en los Oscar de 2014 la convirtió en una de las películas más laureadas de la década, destacando en categorías clave:

Mejor director para Alfonso Cuarón.

Mejor fotografía.

Mejor banda sonora original.

Mejor edición de sonido.

Mejor mezcla de sonido.

Mejores efectos visuales.

Mejor montaje.

Con siete galardones, esta producción no sólo demostró ser un hito técnico, sino una joya narrativa que llevó a sus protagonistas, Sandra Bullock y George Clooney, a ofrecer interpretaciones inolvidables en el frío y silencioso vacío del espacio. La trama sigue a dos astronautas que quedan a la deriva tras un desastre, luchando por sobrevivir en un entorno completamente hostil.

El adiós definitivo se producirá a las 23:59 horas de este miércoles, por lo que el tiempo para revivir esta épica aventura espacial o verla por primera vez en Netflix es extremadamente limitado.