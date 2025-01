Es adictiva: la nueva miniserie de Netflix que sólo tiene 4 episodios y ya es lo más visto

Otra de las ficciones con las que nos ha sorprendido la plataforma de streaming Netflix este mes de enero es El rastro, una miniserie de solo 4 episodios basada en uno de los crímenes que más estremecieron a los habitantes de Suecia en el siglo XXI. El rastro (The Breakthrough) cuenta la historia del asesinato de una mujer y un niño a sangre fría en el pueblo de Linköping en 2004. Las dos víctimas mueren casi al mismo tiempo en esta localidad, pero no tenían ningún vínculo entre sí y la única testigo, una mujer que paseaba en bicicleta, no logra acordarse del rostro del asesino. Este complejo caso se resolvió gracias a la genealogía, que es una disciplina que se basa en el ADN de una persona, su historia y composición ancestral, con la que se logró identificar al culpable cambiando la forma habitual de rastrear a los sospechosos.

La serie El rastro está inspirada en el libro The Breakthrough: How the Genealogist Solved the Double Murder in Linköping de los autores Peter Sjölund y Anna Bodin. Una original miniserie sueca que es una buena opción para los que disfrutan con esos complejos thrillers nórdicos en los que resulta muy complicado encontrar al asesino. El rastro es una serie muy dinámica que mantiene a los espectadores en tensión desde el primer episodio y que ha logrado posicionarse en el Top10 de la plataforma de streaming Netflix en menos de una semana.

¿Qué ocurre en la miniserie El rastro?

La miniserie El rastro cuenta la historia del asesinato de Mohammed Ammouri, un niño de ocho años, y de una mujer de 56 años, Anna-Lena Svensson, en la localidad de Linköping en 2004 los cuales no tenían relación entre sí. La serie ha sido dirigida por Lisa Siwe (The Bridge) y escrita por Oskar Söderlund (Snabba Cash) los cuales decidieron cambiar los nombres de los personajes para mantener el respeto hacia los familiares de las víctimas reales de este doble crimen. El niño en la serie se llama Adnan, papel interpretado por Marley Norstad, y Gunilla, la mujer de 56 años, papel que interpreta la actriz Anna Azcárate.

Además, la única testigo, una mujer que paseaba en bicicleta, era incapaz de recordar el rostro o cualquier detalle físico del homicida. A partir del crimen surgieron todo tipo de especulaciones que aterrorizaron a los habitantes de la zona durante años. ¿Por qué el asesino decide matar a este niño y a esta mujer al azar?

Los detectives intentaron conectar a las dos víctimas al principio del caso a pesar de que no había ningún vínculo entre ellas. Según su investigación, la mujer se acercó para defender al niño, el cual estaba siendo agredido por un hombre, y al final el asesino acabó con la vida de los dos. Estas especulaciones no llevaron a ninguna parte y en la serie se va viendo como cuando va pasando el tiempo va aumentando la frustración de los policías, los investigadores e, incluso, los periodistas que se ocuparon del caso hasta que se queda clasificado como un misterio sin resolver.

En la serie John, uno de los detectives del caso, tras llevar tres años intentando encontrar al asesino, acepta la colaboración de Per, un genealogista, para reconstruir una red familiar de más de 200 años. John le cuenta a Per que han recogido muestras de unas 6.000 personas, han hecho innumerables interrogatorios y lo han repasado todo, pero han sido incapaces de encontrar al asesino.

Al final este doble crimen se resolvió gracias a la genealogía que es una disciplina que se aplica para conocer, basándose en el ADN de una persona, su historia y composición ancestral. Tras una compleja investigación se logró identificar al asesino, el cual confesó al final los hechos y fue posteriormente encarcelado. Gracias a esta técnica, se logró resolver el caso 16 años después y se descubrió una nueva forma de encontrar a los sospechosos de crímenes complejos.

El reparto de esta serie de suspense

Los protagonistas de la miniserie El rastro son los actores Peter Eggers (Snabba Cash) que da vida a John, el policía encargado del caso, Mattias Nordkvist (Líbrame) a Per, el genealogista y Jessica Liedberg (Cabalgando en la oscuridad) a Francy. También en el reparto están los actores Jonatan Rodriguez (Gåsmamman) como Miran, Karin de Frumerie (A Man Called Ove) como Lollo, Annika Hallin (Agente Hamilton) como Karin, Julia Sporre (Vergüenza en tierra firme) como Stina, Malin Güettler (Flamingo) como Annika, Anna Azcárate (Red Dot) como Gunilla y Marley Norstad (Ghabe) como Adnan.

Además, en el reparto están también los actores Pevin Hannah Namek Sali, Helen Al-Janabi (Top Dog), Bahador Foladi (Teherán), Julius Fleischanderl (Los asesinatos de Sandhamn), Per Burell (Rebecka Martinsson), Emelie Falk (Greyzone) y Magnus Mark (Thin Ice) como Björn, entre otros.