La actriz Kathy Bates anuncia su retirada del cine: «Éste es mi último baile»

La actualidad cinematográfica vive el ocaso de toda una generación de actores que poco a poco, van participando en menos proyectos hasta abandonar definitivamente la profesión. El turno le ha llegado a Kathy Bates, una de las más legendarias actrices de Hollywood, cuya longeva carrera ha estado llena de triunfos en la pequeña y en la gran pantalla. Aunque sobre todo, lo más cinéfilos la recordarán por su papel de la malvada Annie Wilkes en Misery, la adaptación homónima de Stephen King. El trabajo, le valió el primer y único Oscar de su trayectoria profesional. Un logró que no volverá a repetir, pues según sus propias palabras, se retirará tras completar la serie Matlock.

Matlock es una nueva versión de la mítica serie judicial de finales de los 80 y principios de los 90 y será el último trabajo de Bates como intérprete. La de Tenesse ya había reducido considerablemente su participación en la industria, pero no por ello había bajado su repercusión en la misma. En 2020 estuvo nominada a la Mejor actriz de reparto por Richard Jewell. Aquella fue la cuarta consideración de la Academia para la actriz, después de lograr lo mismo en dicha categoría en 1999 por Primary Colors y en 2003 con A propósito de Schmidt. Sin embargo, la actriz parece haber llegado a su límite y este último rodaje está siendo demasiado para ella. Así, tras estrenar este año The Great Lillian Hall y Summer Camp y Un asunto familiar a Bates únicamente le queda lograr finalizar la ficción seriada y aparecer en el reparto de The Smack, un thriller lleno de caras conocidas como Isabel May, Casey Affleck, Alan Arkin y Marisa Tomei.

«Éste es mi último baile»

Más allá de su desempeño final en Matlock, Kathy Bates ha participado en grandes series de la pequeña pantalla, como a Dos metros bajo tierra o The Office, pero también en propuestas tan emblemáticas de la talla de Tomates verdes verdes fritos y Titanic. Con lo que podemos decir que en su trayectoria profesional, Bates alcanzó todo lo que una actriz pudiese desear cualquier miembro de su profesión. Desde el propio reconocimiento y galardones de la Meca del cine, hasta haber podido trabajar a las órdenes de cineastas como Clint Eastwood, Woody Allen, Sam Mendes, Alexander Payne o Rob Reiner.

Matlock está programada para llegar a la cadena CBS el 22 de septiembre y después, directamente a la plataforma de Paramount +. En España todavía no tiene una fecha de estreno fijada, pero se espera que llegue a lo largo de lo que queda del año al servicio de streaming de SkyShowtime, la marca que en nuestro territorio suele generar el contenido derivado de Paramount. En su última entrevista, Bates ha asegurado que su papel de abogada será el último en el terreno de la actuación.

«Éste es mi último baile», comenzaba contándole la actriz de 76 años al New York Times. Mientras promocionaba la revisión del clásico de la pequeña pantalla, Bates le explicó al medio el esfuerzo que suponía para ella enfrentarse a este «agotador rol»: «Todo lo que he rezado, por lo que he trabajado, por lo que he luchado, de repente me piden que lo use todo y es agotador».

Inmediatamente después, reflexionó sobre su carrera y sus más de 50 años en el terreno de la interpretación: «Nunca pensé en ser una estrella de cine. Sólo quería ser lo mejor que pudiera ser (…) Se convierte en mi vida. A veces siento celos de tener ese talento porque no puedo contenerlo y sólo quiero mi vida».

‘Matlock’ abarca «toda» la interpretación

En su ronda de atención a los medios, más tarde Kathy Bates charló con Entertainment Weekly, descifrando cómo había sido rodar Matlock. Un papel que según cuenta abarca todas las facetas de la actuación y que «no se parece a nada» de lo que ha experimentado antes a lo largo de su carrera.

«Realmente investigué mucho sobre mi propia vida personal, mis propios antecedentes, mi propia crianza y todas las experiencias que he tenido personalmente, pero también todo lo que he aprendido sobre el oficio durante los últimos 50 años (…) Bajé al sótano de mis propias inseguridades, fracasos y remordimientos para entender que (mi personaje) Madeline (Matlock) siente. A lo que siempre vuelvo es a los remordimientos», se sinceraba.

Todavía desconocemos si este será un retiro definitivo o si, como ya ha sucedido con otros intérpretes, Kathy Bates se retracta de sus palabras aceptando algún nuevo papel.