Está claro que en los Oscar hay algunos premios que son más relevantes que otros, para entender qué película queda como la ganadora de la noche. En este espectro entrarían las categorías de Mejor Película, Mejor Director y un poco por debajo, la sección de los intérpretes. Sin embargo, entender la magnificencia de estos es una cosa y, menospreciar al resto de consideraciones otra muy distinta. Este año, los Oscar 2022 empiezan pronto con las polémicas, pues desde la Academia han decidido no retransmitir en directo gran parte de las estatuillas “secundarias”.

La información, confirmada por Variety, ha salpicado en la madrugada de hoy al mundo. Los Oscar 2022, con objeto de hacer una gala adecuada a la emisión televisiva y recuperar a parte de la audiencia que han perdido con el paso de los años, entregarán algunos galardones antes de que comience el programa televisado. Es decir, la ceremonia comenzará una hora antes y es ahí, con sólo los presentes como testigos que se entregarán los premios de Mejor Cortometraje Documental, Montaje, Maquillaje y Peluquería, Banda sonora original, Diseño de Producción, Cortometraje, cortometraje animado y Sonido. Ocho títulos que no se emitirán en directo, pero los discursos de los ganadores, sí que se verán como clips grabados en la retransmisión.

Esta decisión se suma al desplazamiento del reconocimiento honorífico a otra noche y copia en parte, la estrategia que han seguido en los últimos años otras galas como los Premios Tony. La decisión ha sido criticada por una buena parte de la industria, ya que resta valor a esas categorías cuando estas, son claves para impulsar a los títulos hacia esas categorías que los académicos sí que consideran esenciales.

No obstante, este es el resultado de la presión de las audiencias que ha perseguido a la ceremonia durante los últimos años. El año pasado, la gala fue la menos vista de la historia, con 9,23 millones de espectadores. Una caída del 51% de la audiencia respecto al año anterior. Por tanto, no es de extrañar que, de cara a no perder el sustancial contrato de retransmisión que mantienen con la cadena ABC, la gala se articule para que no se alargue demasiado, evitando cansar a la audiencia.

El presidente de la Academia, David Rubin, ha manifestado que el nuevo plan permitirá más tiempo para la comedia, fragmentos de películas y números musicales. Aunque también reconoció que la nueva medida podía herir ciertas sensibilidades artísticas: “Nos damos cuenta de que este tipo de cambios pueden generar preocupación sobre la equidad, y les pedimos que comprendan que nuestro objetivo ha sido encontrar un equilibrio en el que los nominados, los ganadores, los miembros y la audiencia tengan una experiencia gratificante en el programa”.