Acaba de llegar a Netflix y ya es lo más visto: tiene 7 episodios y es el drama más emocionante

Las plataformas de streaming no han parado durante este verano de sorprendernos con nuevos e interesantes estrenos. Uno de ellos es la serie tailandesa El señor de la casa que se estrena en Netflix en julio y es uno de los platos fuertes de esta plataforma en verano. Cuenta la historia de una familia multimillonaria dedicada a la industria del diamante que queda para celebrar una importante reunión. Cuando todos están sentados, el patriarca anuncia de manera inesperada que ha contraído matrimonio con una de sus empleadas, a quien ha convertido en su única heredera. Una noticia que no sienta nadie bien a sus hijos y esa misma noche el padre es asesinado y comienza una lucha sin cuartel por el poder. Una ambiciosa serie dirigida por Sivaroj Kongsakul que sorprende a todos con este drama que fusiona los géneros de la película, la serie y el «lakorn», que es una telenovela de moda en Tailandia.

El protagonista de esta serie es Kaimook, la sirvienta con la que se ha casado Roongroj, el patriarca y sus dos hijos Phupat y Mavin que tendrán que luchar por la fortuna de su padre. Los hijos comenzarán una lucha por la fortuna de su padre que les quiere arrebatar la nueva esposa a la que ha dejado como única heredera. Un apoteósico comienzo que engancha desde el primer episodio a la serie El señor de la casa, la cual se ha convertido una de las series más vistas del verano.

¿Qué ocurre en la serie El señor de la casa?

La muerte del padre esa noche aciaga, después del anuncio de su boda con la empleada delante de sus hijos, desata la lucha por la fortuna familiar. Según la sinopsis oficial de la serie: «Los hijos de un magnate de diamantes más grande de Asia, que fue asesinado, iniciarán una batalla de poder contra la empleada con la que acaba de casarse el patriarca. Todo esto con el único fin de quedarse con la fortuna de su padre».

Aunque el patriarca es asesinado en el primer episodio, él será el centro de toda la intriga de la serie. También tiene un papel importante Kaimook (Narilya Gulmongkolpech) que es la antigua sirvienta que ha convertido en la esposa del magnate Roongroj. Esta mujer oculta secretos de su pasado que podrían cambiar el rumbo de la familia en cualquier momento.

Además, tienen un papel fundamental Phupat (Chartayodom Hiranyasthiti), que es el hijo mayor de Roongroj y el líder del negocio familiar y Mavin (Thanavate Siriwattanagul) que es el menor y está casado con la exactriz Araya (Claudia Chakrabandhu Na Ayudhya). Su relación y su papel en la empresa son fundamentales. Además, también está Padcha (Nusba Punnakanta) que es la esposa de Phupat, una mujer astuta y decidida.

Un estudio sobre la ambición

La serie tailandesa El señor de la casa explora hasta donde puede llegar la ambición humana y la lucha por el poder en las familias. Una especie de Succession a lo tailandés que está enganchando a muchos de los usuarios de Netflix. Además, esta serie sigue el patrón de las telenovelas tailandesas conocidas como «lakorn» en las que hay un gran reparto y la calidad es superior a otras similares. Estos «lakorn» triunfan por presentar historias con un gran elenco y una calidad de producción superior.

Una serie tailandesa que nos recuerda un poco a Parásitos, la película que se hizo famosa como la ganadora del Óscar por la violencia que desatan las emociones no controladas. «Lo más importante de la serie se centra en nuestra capacidad para lidiar con el poder y la ambición», ha explicado el director de la serie Sivaroj Kongsakul. Además, añade que se centra “en cómo podríamos dañar a otros sin querer por perseguir nuestros objetivos. Si no prestamos atención a esto, podemos llegar a destruir relaciones, familias, sociedades y hasta naciones enteras”.

El director plantea la serie como un ejercicio para reflexionar sobre estas emociones descontroladas que en un momento dado pueden cambiarnos toda la vida. “¿Pero, cómo controlar esos impulsos? ¿Somos conscientes del daño que podemos llegar a infligir por ir detrás del éxito? Esto es lo que hace que la serie sea tan entretenida como atractiva: nos invita a reflexionar sobre estas cuestiones”, ha añadido el director de la serie.

Esta producción tailandesa se une a otras del país asiático como Girl From Nowhere o The Stranded, que son de las más vistas de la plataforma de streaming. El éxito de estas series se debe a la participación de actores de toda la vida y otros cuya carrera acaba de despegar y se han convertido poco a poco en imprescindibles para muchos usuarios.