5 películas refrescantes para sobrevivir a la ola de calor

El tiempo español ha pasado de la lluvia y unas temperaturas moderadas al absoluto calor. Este fin de semana, en gran parte del territorio pasaremos de los 40 grados, lo que lleva a que se puedan hacer pocas cosas fuera de casa. Por eso, recomendamos que pongas mucha agua a refrescar y este maratón de películas refrescantes para sobrevivir a la ola de calor:

1-‘Fargo’

El thriller definitivo dentro de un cubito de hielo. Fargo se filmó en Minnesota y durante toda la película, no vemos más que hielo y nieve. Unas condiciones climatológicas adversas que hacen que la sangre de los actos delictivos que se dan en sus tierras resalte más con el blanco impoluto. Imposible no ver alguna de sus escenas en la carretera y no sentir al menos, un poco de frío.

2-‘The Thing’

No sólo podrías morirte de frío en su base de la Antártida, sino también de miedo. The Thing, traducida en España bajo el nombre de La cosa, fue convertida en película de culto según se estrenó en 1982, bajo la mirada del genio del terror John Carpenter. En esta base de la antartiad hay una criatura que toma la apariencia de los científicos que se alojan en la base. Descubrir quién es quién y saber en quién confiar será crucial. Lo peor de todo es que es imposible escapar, pues hay kilómetros y kilómetros de hielo y nieve hasta el primer núcleo poblacional.

3-‘La vida de Pi’

Basa en la novela de Yann Martel, La vida de Pi es la historia de un naufragio y de una sincera amistad de su protagonista con un tigre de bengala. Juntos deberán sobrevivir a lo salvaje del mar, pero… ¿qué es real y qué ficción en esta fantasía fílmica narrativa? Resulta muy difícil no quedarse boquiabierto con su apartado visual.

4-‘¡Mamma mía!’

Abba, Meryl Streep, verano e islas griegas ¿se puede pedir algo más para soportar el calor que este tipo de películas refrescantes? Basada en el exitoso musical, ¡Mamma mía! Reúne a un elenco divertidísimo en el que Pierce Brosnan, Colin Firth y Stellan Skarsgard también están fantásticos.

5-‘Vaiana’

No podíamos dejar pasar una lista de películas refrescantes sin mencionar una alternativa infantil a la ecuación. Vaiana cuenta su historia en unas islas del pacífico y su protagonista que da nombre a la película, pretende explorar el mundo navegando con su barca. Todo se complica cuando tiene que buscar a un Dios protector que evite el fin de su mundo. Las secuencias en el agua pueden transportarte a una piscina o al Caribe (con mucha imaginación claro).