4 series nuevas de Netflix que seguro que no te puedes perder este fin de semana

Este fin de semana os vamos a recomendar cuatro series que se acaban de estrenar y que no te puedes perder en Netflix: la comedia Operación Palermo, La chica y el cosmonauta, Red Rose y La ley de Lidia Poët.

División Palermo

El viernes 17 de febrero Netflix se ha estrenado la comedia argentina División Palermo creada, dirigida y protagonizada por Santiago Korovky. La división Palermo, según explica la sinopsis de Netflix, es “una patrulla urbana inclusiva concebida como estrategia de marketing para mejorar la imagen de la Policía. Mientras sus integrantes tratan de entender cuál es su función exactamente, la patrulla se topa con una banda criminal muy peculiar”. Una opción perfecta para los que buscan una serie divertida y original.

La chica y el cosmonauta

También en Netflix se acaba de estrenar esta original serie polaca protagonizada por un cosmonauta que regresa tras 30 años desaparecido. Ahora ha decidido recuperar a un antiguo amor, pero despertará el interés de una poderosa corporación que quiere saber por qué no ha envejecido. La historia se cuenta en dos líneas temporales diferentes en 2022 y 2052: cuando el cosmonauta se fue y cuando regresó. La serie está dirigida por Bartek Prokopowicz, el guion es de Agata Malesińska (En las profundidades del bosque) y está protagonizada por Vanessa Aleksander, Magdalena Cielecka, Jędrzej Hycnar y Jakub Sasak, entre otros.

La ley de Lidia Poët

Esta nueva serie de época ya está triunfando en la plataforma de streaming. Su protagonista es una joven y tozuda estudiante que quiere inscribirse en el Registro de Abogados, algo que no era posible en el siglo XIX en la localidad italiana de Turín. Lidia Poët conseguirá al final un empleo en el bufete de su hermano Enrico y preparará el recurso de apelación de la sentencia que le impide ejercer su profesión. La actriz Matilda De Angelis (The Undoing) interpreta el papel de la joven abogada.

Red Rose

Por último, otra de las series que no te puedes perder en Netflix es esta serie de terror que cuenta la historia de un grupo de adolescentes ingleses que descubren la terrible verdad que se esconde tras una app para teléfonos móviles que está de moda entre los jóvenes de la ciudad. Red Rose ha sido creada por los gemelos Clarkson, que han coproducido otras conocidas series de terror como La maldición de Bly Manor, que también se puede ver en la plataforma de streaming. En la serie participan los jóvenes actores Amelia Clarkson (The Last Kingdom) Isis Hainsworth (Metal Lords), Natalie Blair y Ali Khan.