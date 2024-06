Tercera Puerta Grande consecutiva de Fernando Adrián en Madrid

La tradicional corrida de la Beneficencia que ha puesto el broche a la Feria de San Isidro en Las Ventas ha ofrecido este domingo un mano a mano de Fernando Adrián y Sebastián Castella, ante toros de las ganaderías salmantinas de Garcigrande y El Pilar. Y es que, finalmente, la baja del diestro sevillano Morante de la Puebla no se cubrió por ningún otro torero. La corrida estuvo presidida por la infanta Elena ante la plaza llena. Fernando Adrián dejó dos faenas espléndidas al primero y al sexto, cortando una oreja en ambos. Adrián se ha anotado así su tercera Puerta Grande consecutiva en el coso de la calle Alcalá. Castella no tuvo suerte con su lote.

Comenzó la tarde Sebastián Castella ante un primero de Garcigrande muy serio, al que saludó por medias verónicas en el capote. Se empleó en el caballo. Destacó por tafalleras Fernando Adrián. Siguió por chicuelinas Castella. El francés brindó el toro a la infanta Elena y comenzó en los medios dejando una gran primera serie por naturales. Poco a poco el toro se fue a menos sin darle mucha opción a Castella más que muletazos desligados. Decidió abreviar, pero se le atascó la espada. Tras un pinchazo, estocada caída. Recibió una ovación.

Fernando Adrián con el segundo de la tarde dejó una meritoria faena. Empezó con un gran saludo por faroles anclado de rodillas. Brindó la faena a la infanta Elena y empezó por pases por la espalda iniciales en los que el toro empezó a perder las manos. Fernando Adrián siguió toreando en redondo, sacando todo lo que tenía el animal. Poco a poco se lo llevó a su terreno y se lució con una gran tanda de naturales de mucho poder que consiguieron meter al público en la faena. Cerró su actuación por pases por la espalda rematados por bernardinas. Finalizó con una gran estocada y recibió una oreja.

Continuó con el tercero Sebastián Castella, un morlaco de la ganadería de El Pilar al que dejó de saludo un gran ramillete de verónicas de muy buen gusto. Se empleó en el caballo y destacó José Chacón tras dejar un buen par de banderillas. El francés empezó la faena semiflexionado, toreando por abajo. El toro perdió brío enseguida, pero Castella luchó por intentar sacar todo lo que pudo. Tras varios intentos y ver que resultaba imposible desarrollar su faena, abrevió con media estocada y un golpe de verduguillo.

Fernando Adrián cumplió con su turno ante un cuarto toro, de Garcigrande, al que saludó por delantales. Se empleó en el caballo y se lesionó la mano delantera derecha al salir del segundo puyazo. Los tendidos empezado a protestar pidiendo su devolución, pero las quejas no fueron atendidas por presidencia del festejo. Adrián comenzó la faena por la diestra, pero el animal perdía las manos en todo momento. Tras intentarlo por los dos pitones no tuvo más opciones que pasaportarlo. Estuvo muy certero con la espada. Silencio.

El último toro de la tarde para Castella, quinto bastante flojo de salida, perdía las manos desde el principio. No lo tuvo nada fácil Castella. No se empleó en el caballo y destacó José Chacón en banderillas. La faena no fue fácil, el francés intentó por todos los medios sacar una buena actuación, pero las condiciones tan limitantes del toro dejaron escasas opciones. Intentó por todos los medios ligar cada muletazo, pero fue imposible ante un animal que perdía las manos repetidamente. No tuvo más opción que abreviar. Fue silenciado de nuevo.

Cerró la tarde Fernando Adrián de la mejor forma posible. Desde el principio fue a por todas. Dejó un gran saludo capotero por verónicas. Brindó el toro al público. El comienzo de la faena fue muy vibrante, anclado de rodillas. Continuó por derechazos hondos llenos de emoción. El público estuvo muy metido en la faena desde el principio. Poco a poco fue dándole distancia, consiguiendo así sacar lo mejor del toro. Dejó grandes momentos por la zurda, luciendo un par de series al natural espléndidas. Finalizó su actuación con una gran estocada tras un pinchazo. Fue premiado con una oreja, ganándose la Puerta Grande. Es su tercera puerta grande consecutiva en Madrid.

Ficha del festejo:

Plaza de toros de Las Ventas, Madrid. Corrida de la Beneficencia. Toros de Garcigrande y El Pilar (3º).

Sebastián Castella: ovación, silencio y silencio.

Fernando Adrián: oreja, silencio y oreja.