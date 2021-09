El rejoneador Sergio Galán cosechó este domingo un triunfo rotundo de cuatro orejas en el cierre ecuestre de la feria de Valladolid, de donde salió a hombros junto a Pablo Hermoso de Mendoza, que paseó un trofeo de cada toro de su lote, mientras que Guillermo Hermoso tuvo que conformarse con un sólo apéndice.

Se lidiaron seis toros reglamentariamente despuntados para rejones de Fermín Bohórquez, de buen juego en líneas generales.

Así, Sergio Galán, con el primero de su lote, llegó al toro con gran elegancia y un toreo digno al espectáculo taurino. Toques de pecho muy depurados y una visión del toro que animó a los congregados. A la hora de matar al astado se lanzó y cuadró la faena cayendo el toro rodado.

Por su parte, Pablo Hermoso de Mendoza manejó a su primer toro con la nobleza que imponía. Fue en todo momento una faena correcta. Cerró su actuación con la suerte suprema. Se llevó una oreja.

El siguiente de Guillermo Hermoso fue un ejemplar con clase y al que consiguió llevar por la arena con elegancia. La tarde se presentaba en Valladolid llena de arte y que fueron consumando los tres toreros paso a paso.

Navajero, fue el mejor astado para Pablo Hermoso al conseguir sacarle una gran faena. Era el cuarto de Bohórquez. Fue tal el buen juego que le dio que con el tercio a tercio ejecutó su conocida ‘Hermosina’.

Con el quinto, Galán realizó un toreo serio, de pureza en las líneas y quien se dejó hacer y deshacer. Resultó todo precisión en una faena para el recuerdo en esta feria vallisoletana. El resultado: se llevó dos orejas e invitó al ganadero a dar la vuelta al ruedo.

Hermoso de Mendoza cerró la tarde. No era sencillo con la tarde de toros que se vivió en la región de Castilla y León. Tuvo acierto en las decisiones y utilizó los espacios que le dejaba el astado con soltura. Sin embargo, a la hora de matar no tuvo suerte, el toro tardó en caer. Se llevó una oreja y se pidió una segunda que no llegó.

Ficha del festejo

Pablo Hermoso de Mendoza, oreja y oreja.

Sergio Galán, dos orejas y dos orejas.

Guillermo Hermoso de Mendoza, ovación y oreja.

La plaza registró dos tercios de entrada sobre el aforo permitido.

Plaza de toros de Valladolid. Tercera y última corrida de feria. Mitad del aforo permitido de acuerdo con las limitaciones de aforo. Toros de Fermín Bohórquez.